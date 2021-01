A Hanáky konečný výsledek po utkání mrzel dvojnásob. Kvůli tomu, že sami vedli. I kvůli tomu, že zaskočenému sokovi sami pomohli zpět do sedla zbytečnými chybami a dvěma penaltami.

„Je to pro nás smutný výsledek, ale věděli jsme, že abychom na Slavii mohli bodovat, musíme podat stoprocentní a bezchybný výkon, což se nám nepodařilo,“ konstatoval relativně smířeně trenér Radoslav Látal, i když bylo znát, jak ho promarněná příležitost žere.

Sigma se zařídila přesně podle toho, jak Látal mluvil před zápasem, kdy sliboval odvážný výkon. A také ano.

Hanáci vysoko napadali, takže nedovolili brankáři Kolářovi rozehrávat, ale naopak ho nutili k dlouhým míčům, které pak Olomoučtí často sbírali.

„Přijeli jsme na Slavii s cílem hrát dopředu, napadat a nenechat ji rozehrát. Presink jsme hodně vysunuli a hráli na riziko. První poločas se nám to dařilo,“ mínil Látal.

Z protiútoku penalta

Z kvalitního předsunutého napadání se narodil i vedoucí gól Sigmy v patnácté minutě.

Poprvé v olomouckém dresu se trefil Radim Breite, který obral o balon váhajícího Baha, pak se štěstím prošel přes skluzujícího Hovorku a tváří v tvář Kolářovi se nemýlil.

"Pramenilo to z toho, co jsme chtěli hrát. Získali jsme balon, pak se to ke mně odrazilo a šel jsem sám na bránu,“ glosoval Breite.

Stejně jako kouče jej ale frustroval průběh následujících minut. Prakticky z protiútoku se narodila penalta.

„To je prostě špatně. Měli jsme hru přerušit, rozkouskovat, a místo toho si necháme hned dát gól. Měli jsme si to pohlídat, na hřišti bylo dost zkušených hráčů,“ sypal si záložník popel na hlavu.

„Je to hrubá chyba,“ mračil se Látal. „U lavičky jsme na to po našem gólu upozorňovali. Jsou to ty nejdůležitější chvíle, protože soupeř se bude snažit okamžitě odpovědět,“ dodal.

Ani jeden nechtěl řešit, zda se neměla pískat předcházející ruka faulovaného Jana Kuchty. „Nechci to hodnotit. Spíš bych se zaměřil na to, že jsme sami udělali chyby,“ řekl Breite.

Dvě chyby a Slavia trestala

Ondřej Kudela každopádně penaltou vrátil Slavii jistotu. Navíc ještě do poločasu zbytečně sáhl ve vápně David Houska po Jakubu Hromadovi a sám Kuchta další penaltu nadvakrát proměnil.

„Udělali jsme dvě chyby a tak kvalitní tým jako Slavia to potrestal,“ doplnil Látal.

Jeho soubor inkasoval po změně stran ještě jednou. Vepřekovi se nepodařilo přerušit domácí akci, po které nakonec odcentroval Sima, Hromada vrátil hlavou ke Kuchtovi a ten ze skrumáže navzdory zázračnému zákroku Mandouse s další dávkou štěstí pečetil na konečných 3:1.

„Zbytek zápasu už si Slavia pohlídala, i když tam měl Mojmír Chytil jednu takovou šanci. Ale spíš se už dohrávalo. Z naší strany už výkon nebyl tak dobrý jako v prvním poločase,“ uvedl Látal.

Jeho tým zůstal v tabulce na 22 bodech a přišel o čtvrtou příčku. Slavia si upevnila vedení. Před Jabloncem má náskok šesti bodů, navíc jeden zápas k dobru.