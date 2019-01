Zápas posledního celku s předposledním rozhodně nesliboval bůhvíjaký ligový šlágr. Zápas horlivě očekávali snad jen příznivci Fanklubu defenzivního fotbalu. Ale ty Boleslav i ve svém třetím ligovém zápase letošní sezony zklamala, když celkem třikrát inkasovala. Mrzet ji to však nemuselo.

Na hřišti Karviné, v souboji dvou bezbodových celků, totiž sama dokázala hned čtyřikrát skórovat a po výhře 4:3 si odváží první tři ligové body. „Musím říct, že jsme byli na české poměry svědky velice atraktivního utkání. Třikrát jsme šli do vedení, dvakrát domácí vyrovnali,“ komentoval po zápase výhru svého celku kouč Jozef Weber, který právě v Karviné v nedávné minulosti působil.

„Měli jsme dobrý vstup do utkání a šanci, po gólu jsme ale začali hrát opatrně,“ mrzelo Webera. Hosty poslal do vedení hlavou Komlichenko, ale o vedení přišla Boleslav v závěru poločasu, když po přísně nařízené penaltě za faul Krále vyrovnal na poločasových 1:1 domácí Budinský.



O přestávce si k tomu Středočeši pověděli své. „Druhá půle už byla o něčem jiném, hráli jsme aktivně a dokázali dávat branky,“ potěšilo Webera. Hosty poslal do vedení ukrytou střelou z dorážky Konaté, ale za Karvinou odpověděl hned z následného útoku Wagner. Klíčová situace zápasu přišla o čtyři minuty později, kdy si hlavou vstřelil ukázkového vlastence domácí stoper a kapitán Janečka.

Do důležitého dvoubrankového trháku pak poslal hosty po rychlém brejku s Hůlkou Ladra. Domácí následně vrhli veškeré své síly do útoku, načež se jim ještě podařilo zásluhou Ramiréze snížit, více už ale nestihli. „Pro domácí krutá porážka, pro nás hrozně důležitá výhra,“ dodal Weber.



To lodivod Karviné po závěrečném hvizdu láteřil. „Triviální chyby směrem dozadu nás stály výsledek. Především třetí gól jsme dostali po situaci, která se moc nevidí. Byla tam špatná komunikace,“ prohlásil zklamaně.

Karviná - Mladá Boleslav 3:4 (1:1)

Branky: 45. Budínský, 58. Wágner, 87. Ramirez - 24. Komlichenko, 56. Konaté, 62. vlastní, 83. Ladra. Rozhodčí: Marek. ŽK: 0:3. Diváci: 3357.



Karviná: Berkovec - Čolič, Kocsic, Janečka, Letič (88. Dramé) - Budínský, Mertelj - Moravec, Panák (70. Ramirez), Tusjak - Wágner.



Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Král, Keresteš - Takács, Hůlka - Přikryl (64. Diviš), Ladra (90. Mareš), Konaté (80. Křapka) - Komlichenko.