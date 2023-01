Brankář

Jakub Trefil

SK Sigma Olomouc - SK Slavia Praha 2:0, Jakub TrefilZdroj: Deník/Jan Pořízek

Mezi třemi tyčemi je to jasné. Mladý gólman Jakub Trefil dokázal zaskočit za zraněného Matúše Macíka a jasně si řekl o pozici jedničky. Nic se na tom nezmění ani v úvodním jarním kole. Právě v duelu se Spartou se jeho konkurent zranil a po něm již do žádného zápasu nenaskočil, a tak půjde pro Trefila o první měření sil se Spartou ve FORTUNA:LIZE. Skvělý výkon na podzim předvedl proti Slavii a rád by jej proti dalšímu favoritovi z Prahy zopakoval.

