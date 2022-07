„Václav Jemelka zatím blíž přestupu není,“ odmítl však sportovní ředitel Sigmy Olomouc Ladislav Minář. Rázem ale dodal: „Zájem z Plzně je velký a intenzivní. Asi před deseti dny jsme jednání ukončili, ale Plzeň do toho zase vstoupila.“

Plzeňští by rádi měli Jemelku ve svém kádru už pro zmiňované 3. předkolo Ligy mistrů, které odstartuje 2. srpna venkovním zápasem proti Sheriffu Tiraspol.

„Nejsem si jistý, ale myslím, že to je nestihnutelné,“ řekl k této skutečnosti Minář. „My navíc nemáme zájem kádr oslabovat,“ dodal.

Hubník: Jednání s panem Minářem? Chtěl jsem po pěti vteřinách odejít!

Ve hře by tak mohla být hráčská kompenzace, že by se někdo z Plzně stěhoval do Olomouce. „To jsme ale strašně daleko. Řešili bychom to. kdyby jednání došla do této fáze. Jedna z variant by to bez debat musela být, protože si nemůžeme dovolit mít jen tři stopery. Bavíme se o něčem, kde zájem aktuální je, ale nemělo by to být večer hotové,“ přiblížil Minář.

Nicméně o Jemelkovi a jeho odchodu se vedou diskuze a spekulace každé přestupové období a levonohý fotbalista několikrát přiznal, že by změnu uvítal.

„Není to jednoduché pro nás ani pro Vaška. Stoprocentně to má v hlavě a o jednání ví,“ uznal Minář.

Sigma hlásí nečekanou posilu před startem ligy

Je však otázka, co by nastalo, kdyby Jemelkovi ztroskotal další možný přesun. „Nedokážu úplně odpovědět, jak by se k tomu Venca stavěl. Hlavně v prvopočátku by šlo o složitou situaci, ale jsou to jen spekulace. Je několik případů, kdy se hráči nepovedl splnit sen v podobě odchodu do mužstva s vyšší ambicí. Není pravidlem, že se hráč zasekne, ale stejně to není známka, že bude vše ok,“ přidal svůj pohled trenér Václav Jílek.

Ten však doufá, že jeho svěřenec by i v tomto případě měl o motivaci postaráno. „Nyní je na takové výkonnostní úrovni, že je schopen si tím říct o další nabídku v následujícím přestupovém období,“ uzavřel Jílek.