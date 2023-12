Jubilejní šedesáté narozeniny slaví ve středu 6. prosince fotbalový kouč Pavel Vrba. Ten naposledy působil na lavičce ligového Zlína, momentálně je však rodák z Přerova bez angažmá.

Pavel Vrba | Foto: FC Trinity Zlín

Vedl českou fotbalovou reprezentaci, k titulům dovedl Plzeň, s Viktorkou zažil také slavnou Ligu mistrů. Kouč Pavel Vrba má šedesát. Právě éra v Plzni byla jeho nejslavnější. Celkově má na svém kontě tři české tituly a po jednom ze Slovenska a Bulharska. V Bulharsku vedl Ludogorec Razgrad. Na lavičce národního týmu odkoučoval za bezmála tři roky 25 zápasů (s bilancí 10 výher, 5 remíz a 10 proher).

Spousta fanoušků si ještě vybaví, že Vrba funkci opustil po nepostupu ze skupiny na Euru 2016, následně zamířil do Ruska, kde vedl tým Anži Machačkala.

V tuzemsku si vyzkoušel také, jaké to je být trenérem Sparty. Angažmá se však příliš nevyvedlo a zamířil do Baníku Ostrava. Ani tam to ale nebylo ono. Před koncem ve Zlíně vedl ještě trénink Velkého Újezdu, který hraje olomouckou III. třídu.