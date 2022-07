Aby toho nebylo málo, čtvrtý mistrovský pohár v historii si Baník tehdy zajistil právě na Hané. „To byla třešnička na dortu,“ usmívá se Heinz, jehož Deník vyzpovídal vedle Františka Komňackého, Ondřeje Novotného, Martina Lukeše a Václava Daňka do velké ankety, kterou najdete na webu www.msdenik.cz.

Derby Baníku a Sigmy vnímal od mládí. „Už v žácích, nebo pak v dorostenecké lize. Když jsme hráli na Spartě, nebo Slavii, nebylo to takové, jako proti Baníku. Na Jeremenku si pamatuji bílo-červený komín kouřící tak, že se nedalo dýchat. Bývaly to ale fantastické zápasy. A kvalitní. Hodně jsme se i hecovali,“ vybavuje si nejlepší ligový střelec ročníku 2003/04.

„Teď mě bude hodně zajímat, jak si Baníček povede proti velkým rivalům. A pro mě je největší rival zrovna Sigma,“ dodává.

HLAVNĚ CHYTNOUT ZAČÁTEK

Připouští, že z přípravy toho moc neviděl. Výsledky se spíše doslýchal, než že by je vyhledával. Nedává jim ale velkou váhu. „Ani si neodvážím odhadovat, jak si Baník povede. Důležité bude chytnout začátek, aby mužstvo získalo herní pohodu a nedostalo se zbytečně pod tlak. Zvládnout prvních pět šest utkání,“ myslí si.

Právě los je považovaný za faktor, který hraje významně ve prospěch celku z Bazalů. „Vezměte si, co kdyby kluci měli po pěti kolech bod a byli na dně tabulky. Pak už by byl tlak a to by nebyla sranda. Těžko se to honí. Úplně jiné to je, když jste druzí, třetí nebo čtvrtí a můžete si dovolit zaváhat. Jste uvolnění,“ popisuje.

„Je v tom ale klíč. Udělat na začátku hodně bodů a mít pohodu,“ míní Heinz, který věří i schopnostem Pavla Vrby. „Není to ale jen o trenérovi, klapat to musí v celém mužstvu. To musí za koučem jít,“ má jasno. „On prostředí moc dobře zná, je zkušený, ví, co od hráčů očekávat, takže to bude o tom, aby naslouchali a drželi se pokynů, které vyžaduje,“ soudí Heinz o muži, který v mistrovském ročníku dělal asistenta Františku Komňackému.

Pavel Vrba si na kanonýra vzpomněl. „Jen v nejlepším. Přišel, když jsme potřebovali post číslo deset. Bylo to možná šité horkou jehlou, ale pomohl nám. Samozřejmě byl svůj, ale na hřišti vždy odváděl skvělou práci,“ oceňuje i po 18 letech Vrba. Naproti tomu Heinz si vybavuje celek, nikoli jednotlivce. „Já vzpomínám na celou sezonu, přímo na někoho nic nemám. Celé to byla euforie, že si to sedlo jako víte co,“ přibližuje útočník.

Oulehla: Vrba nám dává prostor. Liga je milník a fanoušci Baníku jiná dimenze

ÚSPĚCHEM POHÁRY

Citelnou ztrátou pro Baník však bude absence střelce Almásiho. „Nevynechá souboj, bojuje, je to srdcař, a to se mi líbí,“ cení si Heinz.

„Co bude platit na Sigmu? To nechám na trenéru Vrbovi. Olomouc moc nezměnila kádr, má ho mladý, a když jsem ji viděl, hrála dobrý fotbal. Tohle už musí realizační tým vymyslet a já nejsem v pozici, abych říkal, co hrát, nebo ne. Ale myslím, že Sigmu mají načtenou a vědí, co na ni platí,“ je přesvědčený.

Co bude pro Baník považovat za úspěch? „Samozřejmě titul,“ směje se. „Ale k tomu vede dlouhá cesta. Myslím, že stačit budou poháry. Pomoci může to, že kluci spolu už nějaký ten pátek hrají a vědí, co od sebe čekat. A svůj přinese rukopis i trenér,“ očekává bronzový medailista z ME 2004.

„Snad bude hodně fanoušků, dobrá atmosféra a požene to Baník ke třem bodům. Věřím v atraktivní fotbal,“ zakončuje Marek Heinz.