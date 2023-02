Hned tři změny udělal trenér Václav Jílek v sestavě Sigmy Olomouc oproti domácímu duelu s Hradcem. Do základní jedenáctky se vrátil Pavel Zifčák, poprvé na jaře naskočili od začátku také Filip Zorvan a Jiří Sláma. Naopak jen na lavičce zůstal stoper Jakub Pokorný či obránce Ondřej Zmrzlý. Vůbec k dispozici pak nebyl Jan Fortelný. Olomoučtí tak vsadili na rozestavení se čtyřmi obránci.

K jubilejnímu 300. utkání v nejvyšší soutěži naskočil Vít Beneš, který tak vstoupil do Klubu legend. I kvůli tomu navlékl kapitánskou pásku místo Radima Breiteho.

Pro Hanáky přišel šok hned ve druhé minutě. Dokázali odvrátit rohový kop, ale Lubomír Tupta se z první z voleje nádherně opřel do míče z pětadvaceti metrů a nedal Trefilovi žádnou šanci. Liberec rychle vedl. Olomoucký brankář tak inkasoval opět z první střely na bránu.

Sigma i přes inkasovanou branku ale vstoupila do utkání hodně aktivně. V úvodní čtvrt hodině si vytvořila několik zajímavých šancí a hrálo se převážně na půlce Slovanu.

Do koncovky se po kombinaci dostal ve vápně Chytil, ale jeho pokus byl zablokován, o chvíli později střílel hostující forvard zpoza vápna, ale Vliegen jeho pokus vyrazil na roh. Sigma si vytvořila hned tři rohové kopy za sebou. Po jednom hlavičkoval Beneš do rukavic brankáře, po dalším stejný stoper pálil na zadní, ale Vliegen byl opět připravený. Výživnou desetiminutovku zakončil zajímavou střelou mimo Sláma.

Poté se připomněli opět domácí. Nepovedený centr Preislera spadl na břevno a následně Olatunji nedokázal z malého vápna zvýšit, protože Vraštil míč z brankové čáry odkopl.

První jarní gól Chytila

Sigma byla za svoji aktivitu odměněna v 19. minutě, kdy nepřesnou rozehrávkou poslal Ghali do úniku Navrátila, který udělal kličku Vliegenovi a byl faulován. Pokutový kop si vzal na starosti Mojmír Chytil a bezpečně srovnal. Poslal brankáře na druhou stranu. V jarní části to byl pro Chytila první zásah, v sezoně sedmý.

Odvolaná červená karta

Poté se hra uklidnila a příliš zajímavých situací k vidění nebylo. Pro realizační tým Olomouce ale přišla nepříjemnost po půl hodině hry, kdy musel pro zranění odstoupit Antonín Růsek. Ještě větší šok zažili hosté na začátku nastavení. Vraštil šel do skluzu, odehrál míč, ale vzal s ním i soupeře a hlavní rozhodčí Michal Křepský tasil červenou kartu. Jenže to se sigmákům nelíbilo, nechtěl se s tím smířit ani sám Vraštil a čekal, až se celá situace prošetří u videa. To nakonec zakročilo a sudí změnil verdikt z vyloučení na žlutou kartu. Olomouc tak dohrávala nadále v jedenácti.

Ve druhé půli Sigma přešla na hru se třemi stopery. Na první šanci se čekalo deset minut a Sigma ji hned využila. Po centru Slámy se protlačil do zakončení Jan Navrátil a placírkou poslal míč mezi nohy Vliegena.

Slovan byl blízko vyrovnání v 68. minutě, kdy rohový kop na přední tyči patičkou prodloužil jeden z domácích a následně hlavičkoval z dobré pozice Valenta, ale kromě míče trefil také hlavu Mojmíra Chytila a jeho pokus tak neměl dostatečnou razanci a skončil v rukavicích Trefila. Oba hráči byli otřeseni a Chytil následně střídal.

V 78. minutě přišlo vyrovnání. Lukáš Červ natáhl z pětadvaceti metrů a Trefil nedokázal vytěsnit jeho ránu, která sice mířila pod břevno, ale doprostřed.

Sigma tak ani napočtvrté nedokázala v jarní části FORTUNA:LIGY vyhrát, získala opět jen bod a v tabulce se minimálně do neděle posunula na páté místo. V neděli ji může v případě jakéhokoliv bodového zisku přeskočit tým Bohemians.

FC Slovan Liberec - SK Sigma Olomouc 2:2 (1:1)

Branky: 2. Tupta, 78. Červ - 19. z pen. Chytil, 55. Navrátil.

Rozhodčí: Křepský - Dobrovolný, Vyhnanovský. ŽK: Vliegen - Breite, Vraštil, Zlatohlávek. Diváci: 1458.

Liberec: Vliegen - Pourzitidis, Prebsl, Plechatý - Ghali (46. Rondič), Valenta, Červ, Preisler - Tupta, Frýdek (60. Doumbia) - Olatunji (60. Kozák). Trenér: Luboš Kozel.

Sigma: Trefil - Sláma (83. Zmrzlý), Vraštil, Beneš, Zifčák (46. Poulolo) - Ventúra (71. Greššák), Breite - Zorvan, Růsek (36. Matoušek), Navrátil - Chytil (71. Zlatohlávek). Trenér: Václav Jílek.

