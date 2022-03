Naposledy Sigma tři body slavila dvakrát za sebou na konci srpna loňského roku, kdy nejprve zvítězila ve Zlíně a následně porazila Jablonec (mezitím ještě zvládla MOL Cup v Uničově).

Tentokrát to tedy odnesla Karviná a Liberec. Oba duely rozhodl Jan Navrátil, který byl za svoji produktivitu předtím kritizován. „Trošku jsme si z něho dělali srandu. Jemu osobně to rozhodně pomůže. Je to výhodný stav pro něj i tým,“ potvrdil osmadvacetiletý fotbalista.

Jílek: Čekají nás krásné zápasy, je cílem porvat se o šestku a ukázat kvalitu

Přitom výkony mužstva nebyly takové jako při ztrátových zápasech s Baníkem, Teplicemi či Bohemians.

„První poločas jsme se k výhře ale určitě neprotrápili. Do pětatřicáté minuty jsme byli lepším týmem, měli jsme tam závary a náznaky. Ve druhé půli jsme nechali Liberec, aby převzal kontrolu. Ale to je naše nějaké bání se o výsledek. Není to o tom, že bychom neměli naběháno, ale je to strach,“ přiblížil Zahradníček.

„Chtěli jsme do druhé půle vstoupit aktivně, ale prvních deset minut jsme se přibilli k naší šestnáctce, což určitě nebyl záměr. Byla tam chyba, že jsme Liberec nechytali presinkem a oni nám z toho vyjížděli,“ popisoval důvody slabší druhé půle.

Ono tohle „bání se“ o výsledek provází Olomouc už několikátou sezonu, což právě Zahradníček, jenž kroutí v áčku Sigmy už devátou sezonu, moc dobře ví. „Je to pravda. Někdy stáčí dát ten druhý gól z nějaké standardky a ono se to uklidní, ale bohužel nám teď ten pojišťující gól nevychází. Ale kolikrát tým potřebuje výhru 1:0 daleko více než 4:0 a myslím, že nám teď pomůže a doufám, že v dalším zápase se vrátí pohoda na naše kopačky,“ věří Zahradníček.

FOTO: Druhé vítězství v řadě! Sigma si poradila s Libercem a je bod od šestky

Zapracovat na dohrávání zápasů můžou Hanáci v právě probíhající reprezentační přestávce, protože další utkání mají na programu až 2. dubna na Slovácku. „Chtělo by to mít v závěru více klidu. Jsme rádi, že si teď můžeme odpočinout, zaléčit šrámy a nachystat se na poslední fázi sezony. Víme, že na výkonu budeme muset něco zlepšit,“ pokračoval krajní záložník či bek.

Pro něj osobně ale přestávka nepřichází v úplně ideální dobu, protože se poprvé v letošním roce dostal do základní sestavy a jeho minutáž šla nahoru.

„Udělal jsem celkem slušnou přípravu, ale na Maltě mě trošku zbrzdilo zranění, které se pár týdnů táhlo a nenahrálo mi do karet. Poslední týdny se ale cítím dobře a jsem rád, že jsem trenéry přesvědčil, aby mě do základu dali,“ přiblížil svůj zdravotní stav.

Ohlasy z Krajského přeboru: V Ústí spílají sudímu. Nový kouč Litovle vyhrál

Navíc Tomáš Zahradníček nyní hraje také o svoji budoucnost, protože po sezoně mu končí smlouva a je otázka, zda zůstane na Hané či vyzkouší novou výzvu. Tak jako tak by pro něj bylo dobré, aby hrál a potenciální zájemci jej měli na očích.

„Něco v hlavě mám, ale nezavírám žádné dveře. Život funguje tak, že nikdo neví, co se může stát a co přinese, takže uvidíme, kam se to poslední týdny bude ubírat,“ uzavřel.

Tomáš Zahradníček o Janu Navrátilovi: „Já jsem ho v Sigmě zažil, ještě než odešel do Liberce. Neříkám, že by v kabině byl nějak slyšel, ale už je to zkušený borec. Když něco říká mladým, tak všichni poslouchají, ale neříkám, že by se každý den nějak projevoval jak třeba Víťa Beneš. Ale když je to potřeba, tak si umí říct svoje.“