Ještě před utkání pogratuloval domácí klub k pátečním čtyřicátým narozeninám bývalému útočníkovi Sigmy Michalu Ordošovi.

V úvodní desetiminovce se oba týmy spíše rozehřívaly, ale na jejím konci přišla nenápadná akce Sparty. Přihrávku dostal Haraslín, kolem kterého proletěl vystupující Pokorný, míč se dostal k Čvančarovi, který střelou o tyč poslal hosty do vedení.

„Dalo se tomu gólu zabránit. Byla to strašně laciná branka, ještě po tom dobrém úvodu. Byla to první situace, nechci říct ani nebezpečná, protože byla přikrytá. Haraslín byl odskočený od řady. Velmi dobré vystoupení v první chvíli, ale pak tam nemůžou Pokyho (Jakuba Pokorného) takhle jednoduše obejít. Když už se to stane, tak pak proti Čvančarovi musí Lukáš Vraštil udělat tři rychlé kroky, aby mu zmenšil střelecký úhel. Také si nejsem úplně jistý, jestli nebyla střela chytatelná,“ komentoval trenér Sigmy Václav Jílek úvodní trefu duelu.

Chvíli nato ale přišla nepříjemnost pro Briana Priskeho, jelikož musel kvůli zranění sahat do stoperské trojice. Sörensena vystřídal mladý Patrik Vydra.

„Do té chvíle jsme nechtěli hrát dlouhé míče přes Sörensena, ale spíše přes levou stranu. Po střídání jsme s hráči komunikovali, aby to dostali více na Vydru, aby musel řešit co nejvíce situací, protože není pro tak mladého hráče jednoduché do toho naskočit. Nemůžu ale říct, že by to nezvládl,“ uznal Jílek.

Zásah VARu a nádhera

V úvodní půli jinak moc zajímavých situací k vidění nebylo. Pět minut před koncem poločasu však přišla ztráta domácích a rychlý protiútok Sparty. Kuchta vyslal Haraslína, který jednoduše obešel Pokorného, udělal kličku Trefilovi, který mu šel pod nohy a sudí Zelinka jasně nařídil penaltu. Na první pohled se zdálo, že byla jasná, ale po krátké konzultaci s VARem ji odvolal. Trefil Haraslína totiž netrefil, lépe řečeno nepodrazil.

A místo dvougólového vedení přišel v úvodu čtyřminutového nastavení trest. Zifčák poslal do vápna Sparty centr, který dokázal Vydra odvrátit, v pokutovém území následně vyhrál důležitý souboj s Panákem Růsek, míč se dostal na roh malého vápna k Navrátilovi, který nůžkami nádherně přeloboval Kováře a srovnal na 1:1.

„Olomouc měla dobrý plán, hráli, jak jsme očekávali - dobře. V první půli jsme nebyli na úrovni, na které jsme chtěli být. Z hráčů jsem ještě na rozcvičce měl dobrý pocit, měli jsme i dobrý vstup do utkání, ale pak jsme začali ztrácet druhé míče a dostali podělaný gól,“ hodnotil duel sparťanský stratég Brian Priske.

Právě Navrátil však do té doby nehrál vůbec svůj zápas. Trefou kola však vše odčinil. Následně se řítil opět Navrátil do šance, ale jeho střela byla zblokovaná, navíc se stejně pískal ofsajd.

Poločasová bilance? Dvě střely na bránu, dva góly.

„Viděli jsme, že Olomouc měla převahu ve středu hřiště. Diskutovali jsme to v realizačním týmu. Existuje proto několik vysvětlení - rozhodli jsme se udržet skladbu týmu a rozestavení tak, jak jsme hráli na konci podzimu. Sigmě se dařilo nás přehrávat uprostřed hřiště i proto, že očekáváme od Lukáše Haraslína a Tomáše Čvančary, že budou víc spolupracovat se středními záložníky. Z naší strany to bylo moc hektické, příliš často jsme nakopávali dlouhé balony, zbavovali jsme se míče velmi rychle,“ popisoval Priske.

Po změně stran vyslal Zifčák do vápna Růska, jeho přízemní centr ale sparťanský obránce zblokoval. Na druhé straně se tlačil do koncovky Kuchta, ale Beneš odvrátil na roh. Ve druhé půli se hrál zajímavější fotbal. Chytil udržel míč, předal Navrátilovi, Breite ale z hranice vápna skákající míč netrefil ideálně.

Nepříjemné zranění a první posila

Nepříjemná situace nastala v 53. minutě, kdy po vzájemném souboji spadl Vraštil na hlavu Čvančarovi a ten následně zůstal ležet na zemi, dlouho se o něj staral tým lékařů a následně musel být odnesen na nosítkách a vystřídán. Do hry se tak dostala první zimní posila Awer Mabil.

Po hodině hry dostal míč nebezpečně před bránu Růsek, ale Ventúra ve skluzu ani následně Zmrzlý míč z malého vápna za Kováře neprotlačili.

Od té doby převzala iniciativu Sparta. Mabil se čtvrt hodiny po příchodu na hřiště řítil do zakončení, to mu ale vůbec nesedlo. Hosté však byli častěji na polovině Hanáků, výrazné šance si ale nevytvářeli.

Do rychlého protiútoku mohl jít v 72. minutě Chytil, do situace dva na jednoho mu nabíhal Zifčák, ale stoper Vydra na poslední chvíli olomouckého útočníka zfauloval.

Sigma se dostala do zajímavé příležitosti deset minut před koncem po pohledné kombinaci, kterou ale Chytil nedokázal po centru zakončit.

Hektický závěr

V nastavení to byly oba týmy, kdo sahal po třech bodech. První větší šanci měla Sigma, ale Spáčil a chvíli nato i Vodháněl z voleje přestřelili. Ve sté minutě pak Haraslín nůžkami minul odkrytou bránu, znásledního rohu pak hlavičkoval z metru do tyče Panák

„Pro nás je to zdravý bod. Byl zasloužený. Ale přestože si jsem vědom, že v závěru mohla Sparta utkání strhnout na svoji stranu, tak ve mně přetrvává pocit, že jsme byli o trošku lepší a mohli jsme si sáhnout na tři body. Důvod, proč jsme utkání nedovedli do vítězného konce, byla kvalita ve finální a předfinální fázi a efektivita. Minimálně jeden z těch odražených míčů musí skončit v bráně, ale všechno šlo nad. Samozřejmě remízu bereme,“ popisoval Jílek.

„Bod je pro nás po takovém výkonu maximum,“ uzavřel Priske.

Sparta tak počtvrté v řadě nedokázala vyhrát úvodní jarní kolo a zaváhání první Plzně na stažení náskoku příliš nevyužila. Sigma se i přes remízu propadla na páté místo.

SK Sigma Olomouc - AC Sparta Praha 1:1 (1:1)

Branky: 45+1. Navrátil - 10. Čvančara.

Rozhodčí: Zelinka - Kubr, Podaný. ŽK: Zifčák - Haraslín, Vydra. Diváci: 7126.

Sigma: Trefil - Pokorný, Beneš, Vraštil - Zifčák, Breite, Ventúra (86. Spáčil), Zmrzlý (90+10. Zlatohlávek)- Navrátil (63. Zorvan) - Chytil, Růsek (86. Vodháněl). Trenér: Václav Jílek.

Sparta: Kovář - Vitík, Panák, Sörensen (13. Vydra (75. Kamenovič)) - Wiesner (75. Mejdr), Sadílek, Krejčí, Zelený - Haraslín, Kuchta (75. Minčev), Čvančara (53. Mabil). Trenér: Brian Priske.