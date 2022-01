„Karviná o něj projevila zájem a my jsme si vyhodnotili, že to pro klub i pro něj může být přínosné. Chceme, aby měl pravidelné herní vytížení a to by mu hostování mělo nabídnout,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Sigmy Ladislav Minář.

I když se jedná pouze o půlroční hostování, v Látalově novém působišti si od 24letého beka slibují poměrně hodně. „Jsem rád, že se podařilo transfer uskutečnit ještě před odletem na soustředění. Radek má všechny předpoklady, aby se mu u nás dařilo a v jarních bojích o záchranu nám pomohl,“ vyjádřil se pro webové stránky slezského klubu sportovní ředitel Lubomír Vlk.

A jeho slova potvrzuje i zkušený karvinský kouč Bohumil Pánik. „Radek je pravý bek, výborně rychlostně vybavený. Jsem rád, že je tady a bude s námi na soustředění už od prvního dne,“ pochvaloval si.

Z jednoho soustředění na další

Je třeba zmínit, že celé stěhování proběhlo skutečně bleskově. Ráno totiž Látal odletěl z Malty, kde se na jarní část sezony připravuje Sigma. Už odpoledne se hlásil na karvinském tréninku a v sobotu ráno zamíří s novým klubem na soustředění do Turecka. Dle slov samotného hráče by to ale nemělo představovat žádný větší problém.

„Byl to dnes náročný den. Ale jsem rád, že moje hostování se podařilo dotáhnout ještě před odletem na soustředění. Budu mít dost času kluky poznat, těším se na to. Fyzicky se cítím dobře, se Sigmou jsme makali a i teď na Maltě jsem odtrénoval dvě fáze,“ řekl pro web svého nového dočasného působiště.

