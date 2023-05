Sobotní zápas s Teplicemi se fotbalistům Sigmy Olomouc nepovedl výsledkově ani výkonnostně. První poločas byl z jejich strany bez aktivity a z duelu odešly bez bodu. „Odehráli jsme nejhorší poločas v sezoně. Hráči si to v kabině vyříkali,“ hodnotil trenér Václav Jílek.

SK Sigma Olomouc - FK Teplice 1:2 | Foto: Deník/Jan Pořízek

Jak porážku s Teplicemi hodnotíte?

Obrovské zklamání v celém klubu. Největším zklamáním je naše prezentace v prvním poločase. Tam nekorespondovala naše ambice a prohlášení, že se chceme rvát o šestku, s reálným výkonem na hřišti . Takhle se vůbec nemůžeme prezentovat a první půli jsme nezvládli. Soupeř byl agresivnější, rychlejší, kompaktnější a měl odražené míče. Byť si Teplice nevytvořily jedinou brankovou příležitost, tak jsme jim nabídli dárek v podobě penalty, což bylo vyvrcholením našeho zmaru. Druhý poločas jsme do toho sáhli, změnili jsme rozestavení. Bylo to už v pořádku, podařilo se nám vyrovnat. Pak jsme ale inkasovali laciný gól, kdy ještě chyběl v pozici ošetřovaný Pokorný. Když se to kazí, tak se to kazí. I v deseti ale musíme takovou situaci ubránit. Sahali jsme ještě po vyrovnání, bod by něco řešil. Je potřeba si ale tvrdě říct, že jsme si ho nezasloužili. Je to vyústění naší hry. Byly tady tři tisíce lidí, kotel celou dobu fandí a my potom předvedeme takovou tužku. Věřím, že se z toho oklepeme a v Jablonci předvedeme diametrálně odlišný výkon.

Čemu přikládáte špatný první poločas?

Můžu se jen domnívat. Nemyslím si, že by hráči utkání vypustili. Nechce se mi na to ani pomýšlet. Celý týden s nimi pracujete, vidíte to odhodlání, mluvíte s nimi individuálně. Nastavení bylo, ale neunesli jsme míru důležitosti a blízkosti dílčího úspěchu v hlavách. Kdyby šlo vystřídat deset lidí, tak jsme je museli vystřídat. Nebyl tam jediný individuální výkon, který by snesl přísnější měřítka.

FOTO: Hrubky Macíka a propadák Sigmy. Nestačila doma na zachraňující se Teplice

Byla v poločase v šatně bouřka?

Něco tam proběhlo. Je to logické a je potřeba mužstvo z letargie dostat. Nebylo to jen od nás. Po delší době si tam něco vyříkali také hráči. Po dlouhé době jsme hráli takový charakter zápasu. Byl to možná nejhorší poločas v celé sezoně. Je potřeba si to na rovinu říct, postavit se k tomu a zajistit, aby se to neopakovalo. Logicky tam bouřka byla a také reakce mužstva byla správná. Je strašně složité honit něco, kdy si v průběhu prvního poločasu zaděláte na takový výsledek.

Co říkáte na výkon brankáře Macíka?

Řekli jsme si k tomu něco. Chyby vnímáte, ke sportu patří, ale u nás je jich na brankářském postu moc. V průběhu jarní části je to už poněkolikáté. Tentokrát by ale bylo hloupé hodit to jen na Macíka, měli jsme dost příležitostí a času, abychom utkání otočili. Brankové příležitosti tam byly na to, abychom minimálně brali bod. Je potřeba, aby přišly zápasy, ve kterých nás brankář v těžkých situacích podrží jako dnes Grigar, který minimálně dvě, tři těžké situace vyřešil.

Zvažujete návrat Tadeáše Stoppena?

Ne, to je strašně rychlé, vůbec jsme se o tom nebavili.

Měla přijít vůbec malá domů před prvním gólem?

To je vždycky otázka. Apel je takový, ani ne k času, ale ve vztahu k situaci, kdy hrály Teplice aktivně a my jsme s tím měli problém. Přihrávka ještě skočila, takže to nebyl jednoduchý balon od Benyho. Ale když už Máca takový balon dostane, tak to musí odehrát z jedničky. My jsme chtěli dát dotek, ten byl špatný, už tam byl hráč, asi ho nečekal tak rychle, nevím. Je to vyústění našeho celého poločasu a byli jsme za něj potrestaní.

Chytil byl nahoře odříznutý a nikdo jej moc nedoplňoval. Chybí vám citelně Antonín Růsek?

Je to o typologii hráčů. Nechybí jen Tonda Růsek. Chybí Honza Vodháněl, Kuba Přichystal, Kuba Matoušek - relativně hodně ofenzivních nábojů. Nějakým způsobem to lepíme. Ale Tonda chybí obrovsky. Když jsme viděli některé jeho zápasy na jaře, tak přináší kvalitu a rozdílovost, je to hráč do boxu. Tentokrát to nebylo o rozestavení, ale o chtíči a nasazení.

Často jste stáli v pěti na ofsajdové lajně, nikdo se nenabídl. Scházel vám typologicky hráč, který by si odskočil do meziprostoru?

Je potřeba říct, že Teplice hrály hodně kompaktně, organizovaně. Spíše je potřeba vytvořit tlak za obranu. My jsme měli málo trhavých pohybů za obrannou linii, málo náběhových situací a to s tím souvisí. Není to jenom o Breitem, ale neměli jsme ve hře křídla, málo situací jeden na jednoho a průnikových míčů. Celkové nastavení a výkon nebyl na té úrovni, abychom byli nebezpečnější.

V týmu s Hubníkem: Je to kapacita, říká kanonýr Daněk a střílí Haalandovky

Jste asi jediný tým v lize, který nezískal s Teplicemi ani bod. Je tam nějaká shoda v obou zápasech?

Nevím, nepřemýšlel jsem o tom. Asi bych v tom nějaké logické věci nehledal. Těžko říct. Charakter zápasu s Teplicemi je vždy, že proti vám stojí hodně konsolidovaný tým, který je organizovaný, čeká na chyby, které jsme jim nabídli. V průběhu druhého poločasu šance přišly a je to otázka naší efektivity, která nebyla na takové úrovni.

Fortelný se vrátil po delší době, ale předtím nenaskočil vůbec za béčko, nemá nějaký zákaz v smlouvě?

Se smlouvou to nesouvisí. On ani nebyl původně v nominaci. Při rozcvičce se zranil Honza Vodháněl a my jsme potřebovali hráče na pozici deset nebo do křídla. Měli jsme na lavičce pouze Zifčáka a už v základu tam alternoval Zorvan. Neměli jsme takovou typologii hráče a chtěli jsme tam někoho, kdo nám může na hřiště přinést energii a změnit to. Zdravotně je v pořádku, ale určitě není dotažený fyzicky na devadesát minut. Konzultovali jsme to a byl připravený do zápasu.

Už ve Zlíně jste říkal, že ve druhém poločase byl zdvižený prst, byl málo zdvižený?

Po vítězném zápase se moc nekřičí. Rozebrali jsme si to a řekli si, že to nebylo dohrané úplně s přehledem, kvalitou a aktivitou. Proti Teplicím jsme ale šli ještě o patro níž. Je to pro mě nepochopitelné. Můžeme si říct, že mužstvo v tuhle chvíli není dostatečně mentálně silné, ale nerad bych se za to schovával. Každý hráč by v sobě měl najít takovou energii a odhodlání, že se o tom vůbec nebudeme bavit. Můžeme kazit technicky, nedávat šance, ale každý divák vidí, že první poločas byl hlavně o agresivitě, přístupu, nasazení a to je problém.

Mělo střídání Radima Breiteho spojitost s tím, že kulhal?

Taky z části, ale chtěli jsme do vyšší pozice dostat hráč s větším útočným předpokladem, zároveň jsme tam chtěli zanechat pohyblivost kvůli napadání.

Je plusem, že další zápas je hned ve středu, kde výkon i výsledek můžete odčinit?

Plusem to bude za předpokladu, že ukážeme adekvátní reakci. Kdybychom měli zopakovat podobný výkon, tak vůbec nemůžeme pomýšlet na body.