A diváci ho přijali. Po utkání vyvolávali jeho jméno. „Je to krásné, o tom se mi ani nezdálo a jsem za to vděčný. Mrzelo mě, že jsem se nemohl rozloučit s těmi fanoušky v dresu Slovácka. To se tak nějak rychle seběhlo. Určitě zůstanou v mém srdci a na tu etapu nikdy nezapomenu, protože byla nádherná,“ rozplýval se Jan Navrátil a narážel částečně pravděpodobně na to, že poslední zápasy v dresu Slovácka se hrály v době, kdy na stadion mohlo jen omezené množství diváků.

Jenže to bylo jediné pozitivní. Jinak výkon Olomouce nebyl ideální a sám křídelník Hanáků to věděl. „Je to zklamání a z naší strany selhání. Kdybychom alespoň bod uhráli,“ smutnil Navrátil.

Hanáci si ale ani žádné příležitosti nevytvořili a to i přesto, že od 25. minuty chytal náhradník Borek, který v lize debutoval. „O poločase si řekneme, že musíme střílet, že je to jeho první ligový zápas a bude nervózní, ale pořádně nevystřelíme na bránu, možná vůbec. A když nezakončíme a nedáme centr do vápna, tak gól nedáme, ať je tam kdokoliv,“ kroutil hlavou.

„Jenom bojovat nestačí, musíme tam dát nějakou nadstavbu a tu jsme tam nedali a nepřišla ani ode mě,“ pokračoval Navrátil.

Nepomohly mu ani dvě branky z předchozích zápasů v Karviné a s Libercem. „Sebevědomí mi dodaly, ale nedostal jsem se ani do žádné situace, kdy bych ohrozil bránu, takže také osobní zklamání. Týmu potřebuju pomoct víc,“ ví záložník.

A snažil se, i přes diskuzi s trenérem Václavem Jílkem na hřišti zůstal až do závěrečného hvizdu. „Chtěl jsem tam nechat všechno. Měl jsem trochu křeče, ale věřil jsem, že tomu ještě mám co dát. Na hřišti jsem chtěl zůstat a být u nějakého klíčového momentu. Bohužel se to nepovedlo. Měl jsem se pokoušet střílet,“ pokračoval sklesle.

I když u jednoho klíčového momentu byl. Ne snad, že by gól šel za ním, ale rozhodující brance Marka Havlíka přihlížel.

„Připravujeme se na to, abychom pokryli Havlasovu levačku a on to tak krásně trefí. Nechali jsme mu prostor ve vápně a on to má silné. Měli jsme to ubránit,“ přiblížil Navrátil.

„Byl to strašně bojovný zápas, ve kterém rozhodovaly tyto maličkosti, navíc to bylo i o takové jedné střele. Teď musíme dá hlavy nahoru,“ uzavřel.

