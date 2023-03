31letý borec do Sigmy přichází jako volný hráč poté, co se dohodl na ukončení smlouvy v polské Jagiellonii Bialystok, kde strávil pět a půl roku. Na Hané se dohodl na kontraktu do léta 2025 s opcí na další sezonu.

„O svém návratu jsem přemýšlel intenzivně zhruba rok a půl. Táhlo mě to domů do Olomouce. Nedokázal jsem si představit, že bych hrál v jiném českém klubu, než v Sigmě,“ říká.

„Hodně jsem se na to těšil a nemohu uvěřit, že se to uskutečnilo tak rychle. Návrat se plánoval možná trochu později, ve fotbale se ale pořádně nic plánovat dopředu nedá. Když se naskytla možnost návratu už teď, skočil jsem po ní. Prioritou pro mě bylo, abychom se dohodli. Jsem rád, že se to nakonec povedlo,“ doplnil trojnásobný český reprezentant.

Sigma nezasmečovala a řeší brankáře. Je to jedna z otázek, potvrdil Jílek

„S Martinem jsme v kontaktu byli delší dobu a vždycky jsme se společně bavili o tom, že by se ve správný čas do Sigmy mohl vrátit. Typologicky je to fotbalista, kterého jsme v zimě hledali. Když se tedy objevila možnost jej získat, začali jsme na tom intenzivně pracovat. Trvalo to několik týdnů, ale nakonec se to povedlo. Jsme za to moc rádi,“ řekl sportovní ředitel Ladislav Minář.

V české lize nasbíral Martin Pospíšil celkem 148 zápasů, v nichž vstřelil osmnáct gólů a přidal k nim i dvacet asistencí. Kromě olomouckého dresu oblékal také barvy Viktorie Plzeň a Jablonce, kde si zahrál Evropskou ligu a odkud v roce 2017 zamířil do Polska. V Sigmě je jeho dosavadní bilance 62 utkání, šest gólů a osm asistencí.