Chytil jsem se hned prvním balonem, který mi vyšel. Cítil jsem se dobře. Vletěli jsme tam, začali jsme Mladou Boleslav tlačit a byli jsme na míči. To se ofenzivním hráčům pak hraje dobře a dal jsem gól. Je jen škoda, že jsme nevyrovnali, i když jsme se tam tlačili.

Gól v lize jste dal po dlouhé době, pomohl vám zápas za béčko ve Znojmě, kde jste se prosadil dvakrát?

Myslím, že určitě. Už, když jsem jel do Znojma, tak jsem říkal klukům, že bych potřeboval dát gól a musím se chytit, protože už to není možné. Povedlo se to a od té doby se cítím dobře. I na tréninku mi to tam padá.

U gólu jste se natlačil před Karafiáta, je to váš klasický gól, něco, co umíte?

Viděl jsem, že Ondra Zmrzlý centroval, Tonda byl na přední tyči v souboji tělo na tělo, tak jsem šel do toho prostoru, že by míč mohl propadnout, protože ten souboj byl těžký, takový padesát na padesát. Snažil jsem se dostat před Karafiáta, kdyby to prošlo, abych tam byl. Konečně to vyšlo, za což jsem rád. Snad mi tam ještě nějaká branka spadne.

Takže příští týden nastoupíte v základu?

To je na rozhodnutí trenéra. Když na hřiště naskočím, tak se snažím přesvědčit, abych tam příště byl od začátku a abychom vyhráli.

Tři minuty před koncem kopal Antonín Růsek penaltu a nedal, jak moc to mrzí?

Hodně, je to škoda, 2:2 by byl lepší výsledek, ale 2:1 je pořád hratelné, když je to o ten jeden gól. Do Boleslavi pojedeme s tím, že chceme vyhrát.

Nepřemýšlel jste, že byste si ji vzal?

V první chvíli jsem uvažoval, ale zase tolik penalt jsem tady nekopal. Vlastně jen jednu se Slováckem, která mi nevyšla. Pak jsem řekl Tondovi, jestli ji kopne a nějak jsme se domlouvali. Mu se do toho teda moc nechtělo, ale byl tam z nás asi nejzkušenější exekutor, tak si ji vzal, ale bohužel nedal. Příště ji třeba dá.

Říkáte, že se Antonínu Růskovi na penaltu moc nechtělo. Před exekucí moc jistě nevypadal.

Já jsem si Tondy už potom moc nevšímal. Je na každém hráči, jak se na penaltu připraví. Bohužel nedal, ale je nás takových více, co už nedali. Ale že by po něm někdo šel, že ji neproměnil, to vůbec. Měli jsme více příležitostí, ze kterých jsme mohli dát gól. Je to blbé zahodit tolik penalt v radě (5), ale spoléháme na to, že přijde okamžik, kdy to zlomíme a penalty začneme dávat.

Antonín Růsek na jaře už jednou proti brankáři Šedovi penaltu neproměnil. Proběhlo tam něco na toto téma?

To si myslím, že jsme vůbec neměli v hlavě. Nebo alespoň já jsem to tak nebral. Ani Tonda to tak podle mě nevnímal.

Je otázka, jestli budete hrát v neděli za béčko. Jak je těžké se připravit na dva zápasy v tak krátké době?

Dá se to. Člověk se na to musí opravdu nachystat. Je samozřejmě těžší se připravit na třetí ligu, protože je to něco úplně jiného než nejvyšší soutěž. Přece jenom jsou tam slabší týmy, ale člověk musí vědět, že je potřeba do toho jít na sto procent a také je do zápasu dát.