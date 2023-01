„Kluby mezi sebou jednají. Já do toho moc nevidím a ani to neřeším. Je to jen na klubech a jejich dohodě. Za mě řeší vše můj manažer pan Paska,“ stojí v rozhovoru s Mojmírem Chytilem na webových stránkách Sigmy.

Zatímco Slavia se připravuje v portugalském Algarve, Chytila čekají tři duely a tréninky v turecké Laře.

„Nevím, jak moc je reálné, že se přestup uskuteční. Mám platnou smlouvu v Sigmě a jsem jejím hráčem. Na soustředění se těším, máme tady skvělou partu a všechny kempy v Sigmě byly super. Snad se připravíme dobře na ligu,“ říká Chytil.

Zájem Slavie trvá již delší dobu a v zimě se o něm hodně mluví. Jak sám Mojmír Chytil říká, hlavu mu to příliš nemotá.

„Není těžké s tím fungovat. Na tréninku se snažím pracovat co nejlépe a zlepšovat se. Je to už jen o tom, jestli budu pokračovat tady, nebo ve Slavii. Aktuálně to spíše vypadá, že tady v Olomouci. Soustředím se na práci a dění kolem není psychicky nijak těžké, dělám vše jako dosud,“ potvrdil Chytil.

A co v momentě, kdy by z přestupu opravdu sešlo? „Určitě by to nebylo zklamání. Samozřejmě se chce každý hráč posouvat, ale mým cílem bude, abychom se Sigmou skončili co nejvýš a uvidíme, co se stane v létě,“ dodal Chytil.

Pro třiadvacetiletého fotbalistu pak zimní příprava nezačala nejlépe, protože úvodní tréninky i zápas vynechal kvůli viróze. „Ale už trénuji naplno. Nebylo to nic vážného, dva dny jsem měl teplotu a necítil jsem se dobře,“ objasnil Mojmír Chytil svoji absenci.

Teď už se soustředí na to, aby byl i na jaře postrachem pro obrany soupeřů. „Budu chtít dát ještě více gólů než na podzim. Je to o tom, abych se v přípravě dobře naladil a na jaře z toho pak těžil. Myslím totiž, že se soupeři více zaměří nejen na mě, ale i na celý tým,“ uzavřel Chytil.