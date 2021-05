Slavia postoupila do semifinále MOL Cupu hladce. Nejdřív jí nahrála hrubka gólmana Mandouse před přestávkou, po níž skóroval Jan Kuchta, pak následoval zmíněný Masopustův koncert.

„Budu se na to muset ještě podívat na kameře. Ze hřiště se mi to těžko hodnotí,“ podotkl Masopust k první brance, kdy prošel obranou jako příslovečný nůž máslem a pro Stancia připravil jeden z nejsnazších gólů kariéry.

„Rozestavení Sigmy nahrávalo tomu, že když jsme jako krajní obránci seběhli doprostřed, tak tam docela byly mezery. Otevřelo se mi to tam, někdo z kluků ještě odskočil, což mi udělalo další prostor. Pak už jsem jen viděl kluky pod sebou, takže jsem to měl hezky nachystané,“ glosoval Masopust, jenž vzápětí parádní kolmicí vyslal do sóla a vstříc další brance Ševčíka.

„Včera a předevčírem jsme takové situace nacvičovali na tréninku, protože nám to moc nešlo. Už v prvním poločase jsem tam měl podobnou situaci, tam jsem mu to dal trochu prudší. Napodruhé se to povedlo. Ševa pak udělal krásnou kličku a skvěle to dohrál,“ ocenil Masopust.

Zbytek zápasu už mohli slávisté po náročném programu šetřit síly. „Posledních pětadvacet minut už jsme mohli hrát úplně v klidu. Už jsme jenom kombinovali, drželi míč a nemuseli se nikam hnát,“ usmál se Masopust. „Závěr sezony už je hodně náročný a jede se hodně na morál,“ poznamenal fotbalista záložník, který v poslední době alternuje na místě pravého obránce čím dál častěji.

V Olomouci jej trenéři na kraj defenzivní linie poslali kvůli absenci Alexandra Baha. „Kdyby tu Alex byl, hrál by Lukáš nejspíš na křídle. Je výhoda, že je univerzální a my jsme rádi, že díky němu máme více možností,“ řekl slávistický asistent Jaroslav Köstl, který prozradil, že o poločase se spolupracovníky nabádali Masopusta, aby víc šetřil síly a tolik neútočil.

„To je vážně úsměvná historka. Říkali jsme mu, aby že by měl hrát víc ekonomicky a tolik se nevytahovat. Pokud bude hrát ekonomicky takhle, tak na hřiště asi už nikoho nepustí,“ dodal Köstl.

Slavia se v semifinále může těšit na duel s pražskou Spartou, které se bude hrát za týden na Letné. „Trochu jsme si říkali, že je škoda, že Sparta nevyšla do finále. Chceme double a je nám vlastně jedno, koho dostaneme. Musíme porazit všechny, abychom to zvládli,“ uzavřel Masopust.