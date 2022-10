Je to obrovsky kvalitní hráč. Pořád vnímáme, že je v počátku profi kariéry, byť už není úplně nejmladší. Víme, jaká byla geneze jeho výkonů. Ukázal svoji sílu, byl úspěšný, ale potom se dostal do stavu, kdy neodváděl takové výkony. I tuto sezonu odvedl skvělý výkon hned v prvním zápase na Baníku. Potom měly jeho výkony sestupnou tendenci. Největší předností Mojmíra je, že se z toho nepos… a pracuje dál. Je tvrdý na tréninku, pracuje na hranicích možností a začíná se mu to vracet. Je to hráč, který poslouchá a vnímá. Nechá si poradit a neuráží se, když mu dáme nějaké výtky. Mentální rozpoložení hráče je jeho nejsilnější devízou.

Překvapilo vás, jak to trefil tou levačkou?

Ano, ale někdy se to povede. Určitě nemá tak dobrou levou jako Jirka Sláma, u kterého mě to nepřekvapilo, má vynikající kopací techniku. Ale byla určitá dávka štěstí, že to trefil takhle k tyči.

Chytila dobře doplňoval Antonín Růsek. Máte silné duo, když mají den?

Pořád na to čekám. Není to poprvé, co říkám, že Tonda má naši důvěru a obrovský potenciál, který pořád nenaplňuje. Říkám jemu samotnému, že ho nenaplňuje, protože není dostatečně agilní emocionálně ani běžecky. Proti Slavii to byl diametrální rozdíl. Jde vidět, co dělá Slavia s mentalitou hráčů. Najednou se z nás stanou válečníci. Oba to s Mojmírem nakopli a hráli skvěle. Pro nás je důležité, aby tyhle výkony opakovali v dalších zápasech, pak tady ale zase moc dlouho nebudou (úsměv).

Také brankář Trefil vás podržel. Je to dobrý parťák pro Macíka?

Určitě konkurence a na tom je to postavené, aby na sebe hráči vytvářeli zdravou konkurenci a cítili, že to nemají pod palcem, ale jsou tady další, kteří tvrdě pracují a čekají na šanci. Kubovi jsem říkal, že bych očekával, že nám pomůže v některých situacích víc, protože na tréninku na mě i mužstvo působí dobře – jako gólman, který má klid. Proti Slavii to ukázal. Měl jsem z něj skvělý pocit, chytal těžké míče a vypadalo to strašně jednoduše, jako kdyby vařil polévku. Nebyla v tom žádná křeč. To nám pomohlo.

Krásnou branku dal také Jiří Sláma, jak jej hodnotíte?

Jirka je hráč, který dokáže velmi dobře řešit situace pod tlakem. Vnímá prostor lépe a dřív než jiní. Je schopen je vyhodnocovat s větším klidem a vyšší mírou fotbalovosti. Není to hráč, který by panikařil a narval to tam, kam je zrovna natočený. Má fotbalové myšlení a přidává do toho teď i určitou míru zarputilosti. Víme, že běžecky není natolik rychlostně vybavený, ale úplně nám to nevadí. Pozice wingbeka mi u něj dává smysl, protože má kvalitní centr i finální řešení.

Ondřej Zmrzlý nastoupil na postu stopera, může to být druhý Václav Jemelka?

Ondra určitě teď není hráč, který by byl do pozice stopera ve čtyřčlenné obraně. Tam by to nebylo ono, protože soubojové statistiky nemá tak vysoké. Bavili jsme se o tom. Více se cítí jako útočný krajní hráč, kde může prodat svůj kondiční parametr. Je to velmi dobrý typ do trojčlenné řady na pozici krajního levonohého stopera, má dobrou rozehrávku, kvalitní levou nohu, která je pro mě zásadní. Je dostatečně rychlý a nedostává se tam do tolika soubojů, navíc je schopen díky běžecké kvalitě křižovat Víťu Beneše, u kterého ta rychlost úplně není.

Střídající hráči do utkání také dobře vstoupili, co na ně říkáte?

Je strašně složité do takového zápasu naskočit a chytit tempo. Slavia přikládala pod kotel skvělými hráči, individuálně a rychlostně vybavenými. I na Jáchymovi Šípovi bylo vidět, že když si dal jednu sedmdesátku, tak funěl jak lokomotiva. Pavel Zifčák do toho vstoupil velmi dobře a zodpovědně. Florent Poulolo nám ukázal i útočné předpoklady. Nevím, jestli si někdo z hráčů za celou sezonu dovolil přešlapovačku ve vápně, nakonec to udělal on jako střídající stoper a mělo to skončit gólem. Všichni nám pomohli. Je potřeba si přiznat, že jsme měli problémy. Vstup do poločasu nebyl vůbec dobrý. Slavia rychle otáčela hru, přišel tam rychlý Sor, takže jsme věděli, že s tím můžeme mít problémy. Měli jsme trošku otevřenější lajny, takže jsme přešli na čtyřčlennou řadu, což nám pomohlo. Byli jsme zatlačení v hlubším bloku, ale tlak Slavie se rozbil a my jsme pořád byli schopní hrát aktivně a soupeři jsme nenechali příliš prostoru. Navíc tam byla z naší strany obrovská míra obětavosti a spoustu zblokovaných střel.

Byl to z vaší strany jiný zápas proti Slavii než ty předchozí?

V minulých zápasech jsme byli schopni eliminovat Slavii v obranné činnosti, ale nebyli jsme nebezpeční, nevytvářeli jsme si brankové příležitosti. To byla ta zásadní změna a předpoklad, že jsme tentokrát byli úspěšní. Ne všechno bylo ideální, to je samozřejmé, ale z celkového pohledu to bylo zasloužené vítězství vůle a energie, které jsme do toho dali. A také jednoho skvělého nadstandardního výkonu. Myslím Mojmíra Chytila, který měl ve druhé půli snad stoprocentní úspěšnost v soubojích, uhrával těžké balony proti výborné stoperské dvojici.

Zranil se vám však Lukáš Greššák, jak je na tom?

To je kaňka. Vypadá to na svalové zranění, nemělo by se to týkat vážnějšího problému s kolenním kloubem. Ale je to další středový hráč, který je mimo a sezona už nebude dlouhá. Uvidíme, jak to bude po větším vyšetření

Mimo jsou také Filip Zorvan a Denis Ventúra. Kdy by se mohli vrátit?

Filip má obrovskou smůlu, na začátku repre pauzy byl připravený do plného tréninku a hned na prvním si natáhl břišní sval. Možná tam byla přemíra snahy ukázat, že je zpátky. Teď se pomalu vrací, už je v individuálním tréninku a rekonvalescence proběhla rychle. My si jej chystáme na příští týden, kdy máme pohár v Zápech a pak doma Zlín. Byli bychom rádi, kdyby byl na Zlín připravený, protože je to typ hráče, který by nám určitě měl pomoci. U Denise Ventúry nejsem schopen říct délku absence. V Boleslavi si udělal středně těžký výron, je tam poranění i zevních vazů v kotníku. Byl bych rád, kdyby nám pomohl třeba v posledních dvou zápasech.

Věříte, že by vás výhra nad Slavií mohla nastartovat?

Je potřeba říct, že jsme doma výhru dlužili. Dodnes mám utkání s Brnem jako velký průšvih. To jsou body, které nám chyběly. Už před sezonou jsem cítil z týmu dobrou energii, která se potvrdila hned v prvním kole. Možná jsme po ní měli hlavy malinko výš, než by měly být a pak jsme dostali pár facek. Teď cítím z mužstva, že jde zase nahoru. Od pondělí budeme žít Bohemkou, která hraje výborně. Pak máme los, který ukáže, jak na tom v pauze budeme. Jsou tam soupeři, se kterými možná budeme i v pozici favorita, kterou budeme muset potvrdit. Výhra nad Slavií by měla týmu nalít obrovskou energii do žil.

