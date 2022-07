Nevím, jestli vítr, ale museli jsme reagovat na to, kolik hráčů skončilo. Někteří odešli už v průběhu jarní části. Chtěli jsme kádr vhodně doplnit, což si myslím, že se podařilo. Teď je důležité, abychom našli ideální složení pro jarní část.

Co říkáte na posily?

Cílili jsme na zkušenější hráče, střední věkovou kategorii, která tady absentuje. Měli jsme v kádru hodně mladých a pak spíše ty hodně zkušené. Chtěli jsme hráče, kteří si prošli ligou ať už v Česku nebo v okolí, mají zkušenosti a jsou adaptovaní. S posilami jsem spokojený. Přivádíme hráče, kteří jmény asi nikomu moc neříkají, ale po tom, co jsme měli možnost vidět a zjistit si za informace, tak si myslím, že se stanou právoplatnými členy mužstva a kvalitu prokážou.

O Denise Ventúru jste měli údajně zájem už předtím.

Zajímali jsme se o něj delší dobu, ale vždy nám to někde uteklo. Jedná se o středového hráče, který má velmi dobrá řešení, je to kreativní hráč, který je schopen hrát do kolma a rychle nahoru. Alternovat může v nižší pozici na šestce, ale i na osmičce či desítce. Slibujeme si od něj, že nám zvedne konkurenci ve středu hřiště.

Přišel také křídelní hráč Martin Košťál. Proč jste ukázali na něj?

Museli jsme reagovat na to, že skončili Martin Hála a Tomáš Zahradníček, takže jsme hledali rychlostně vybaveného hráče. Prošel ligou hlavně na Slovensku a i v Polsku. I když tam se moc neuplatnil. Měl by mít schopnost obejít hráče v situaci jeden na jednoho, což nám tady občas chybělo.

Ofenzivní posilou by pak měl být Filip Zorvan.

Také křídelní hráč, který může nastupovat i uprostřed. Karviné se sice sezona příliš nepovedla, ale on byl jejím nosným hráčem a patřil mezi ty, kteří odvedli dobrou práci. Chtěli jsme hráče, kteří jsou schopni se individuálně prosadit, což nám hlavně do plnějších obran příliš nešlo.

Měl by Lukáš Vraštil nahradit Romana Hubníka?

S Lukášem mám zkušenosti z jednadvacítky, je velmi dobrý charakterově a snaží se o řízení a organizaci hry. Také má technickou výstavbu a nevolí vždy jen jednoduché míče. Ale nedá se jednoznačně říct, že by Hubníka měl nahradit Vraštil. Těch alternací je dost. Vrací se nám z reprezentačních srazů Poulolo a Jemelka, kteří mají o týden delší dovolené. Víťa Beneš je určitě ten, který by to měl převzít. Sázíme na to, že Lukáš přinese konkurenci a slibujeme si od něj konstruktivitu.

Půjde Hubníka s ohledem na jeho zkušenosti a slovo v kabině vůbec nahradit?

K tomu se neupínám. Roman pro nás byl z dlouhodobého hlediska důležitý hráč. Má za sebou skvělou kariéru a poslední zápasy ukončil ve velkém stylu. Ale prostě skončil a už tady není. Musíme hledat veškeré možnosti, jak ho nahradit a jak týmově převzít jeho přínos pro mužstvo. Myslím, že to dokážeme, ale možná to bude mít přesah na více hráčů než na jednoho.

Co Václav Jemelka a případný odchod?

Z médií se člověk dovídá, že tam asi nějaký zájem je, ale nemám informaci, že by měl odcházet.

Bude podle vás složitější vyřešit stopery nebo střed hřiště?

Takhle o tom nepřemýšlím. Skladba týmu se proměnila, musíme hráče navnímat, na což máme určitý čas. Musíme určit správné role a systém. Hodně jsme teď alternovali z obranné trojky do čtyřky. Budeme chtít mít zvládnuté oba způsoby. Uvidíme, jak budou vypadat hráči v přípravě.

Jak je na tom zdravotně David Vaněček?

Zranění nezahrnovalo pouze meniskus. Byl tam určitý zásah také do chrupavky. Dokončil první blok, vše jen individuální práce. Má k ruce dalšího kondičního trenéra. Ve středu má další vyšetření, tak budeme moudřejší. Věřím, že tohle je poslední období, kdy bude muset pracovat individuálně a potom už bude připraven stoprocentně.

Mluvilo se ještě o levonohém stoperovi z Jižní Ameriky či Lukáši Bartošákovi. Vyhlížíte ještě nějaké posily?

Levonohého stopera tady máme na kontrolních testech, uvidíme, jak bude vypadat. Konkrétní zacílené posily ale už nyní nemáme. Jsem spokojený, že všichni hráči přišli s předstihem a zahajují u nás přípravu hned. Ale víte, jak to ve fotbale je. Pokud by přišla výhodná situace, tak bychom to řešili.

Kryštof Daněk odešel do Sparty, je podle vás připravený?

Konkurence je pro něj obrovská, Myslím, že by ho Sparta nebrala, kdyby nebyla přesvědčená, že má veškeré předpoklady se uplatnit. Otázka je, jestli se uplatní hned. Vůbec si netroufnu říct. Říká se, že kluci nejsou schopni unést Spartu hlavou, ale tyhle mentální předpoklady má. Je spíš otázka, jak se vyrovná s herními nároky. Vnímal jsem ho jako hráče, který má dobré individuální schopnosti, ale potom občas ztrácel v týmové součinnosti, v kombinaci. To jsou věci, na kterých bude muset zapracovat. Ale zase ti hráči okolo mu dají veškerý servis. Má šanci to tam prokopnout.

Jak byste chtěl Sigmu ještě herně a tabulkově posunout?

Chtěli bychom cílit na co nejvyšší pozice. Chtěli bychom obhájit loňskou sezonu a být lepší. Pro mě je důležité, že tam v závěru byl herní pokrok. Chceme, aby progres byl ještě větší a abychom byli nebezpečnější v útočné fázi a stříleli více branek. Obrana už potom fungovala, i když nějaké zásahy do ní byli.

Takže vysoké napadání by mělo být opět vaším charakteristickým rysem?

To už se nezmění. Obhájili jsme to, co jsme řekli, že bychom v tom chtěli být dominantní. Ve veškerých analýzách se to potvrdilo. Chceme hrát aktivně, agresivně, ale je potřeba říct, že nám chyběla potřebná kvalita a klid na to, abychom situaci po zisku míče zúročili. To je ten hlavní úkol, abychom v tomto byli klidnější, přesnější a kvalitnější.

Budete mít dva profesionální týmy, jak těžké bude řešit kádr?

Musíme to řešit tím, že kádr v součtu obou týmů bude širší. Kdybychom disponovali 32 nebo 34 hráči, tak by to asi nebylo dostatečné. Bavíme se o tom. Pokud nebudou zdravotní problémy, tak to bude jednoduché. Pokud přijdou, tak s tím budeme muset stejně jako v předchozí sezoně pracovat. Jsem přesvědčený, že to zvládneme, ale nebude to jednoduché. Pro hráče, kteří se neprosadí v áčku, je však možnost hrát druhou ligu dobrá.