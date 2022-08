Zasloužené vítězství Sparty. My jsme špatně vstoupili do utkání. Zvolili jsme variantu se třemi stopery, ale moc nám nevycházely presinkové situace, měli jsme otevřené křídelní prostory, Sparta toho využívala a dostala se díky tomu do tlaku. Byť si nejsem vědom, že by se dostala do nějaké velké brankové příležitosti.

Potom jste ale přešli na čtyři obránce.

Myslím si, že po té změně to bylo do konce poločasu naprosto vyrovnané utkání. Ale největší kámen úrazu byl v tom, že nejsme dostatečně odhodlaní, ochotní a odvážní dojít si pro tu šanci, zakončit, vzít to na sebe a udělat rozdílovou věc, což byl ve srovnání se Spartou obrovský rozdíl. Ta tyhle situace zvládala. Poločas jsme dohráli dobře. Nechtěli jsme dělat zásadní změny, chtěli jsme hrát aktivně, ale Sparta nám z těch presinkových situací stále dobře utíkala. Mohla rozhodnout penaltou, za mě naprosto zbytečnou.

Čím to bylo, že jste si nedokázali vytvořit žádnou šanci?

O kvalitě řešení. Když si vybavuju dvě situace, kdy jsme získali míč a měli jsme situaci čtyři na tři a pět na čtyři a my jsme se ani nedostali do zakončení a spíše jsme to jenom vyhodili ven. Kvalitu jsme postrádali proti Spartě i proti Brnu. To je největší rozdíl oproti utkání na Baníku, kde jsme byli mnohem odvážnější a kvalitnější.

Ukázal zápas, že vám bude Václav Jemelka po odchodu chybět?

Je to velký zásah, to si nebudeme nalhávat. Svojí kvalitou patří dlouhodobě mezi nejlepší stopery v lize. Ale Venca tady prostě není. Nejsme klub, který je schopen udržet hráče v takové fázi a při takové nabídce. Musíme se s tím vypořádat, i proto jsme sáhli k tomu systému na tři obránce, abychom přikryli útočníky soupeře a měli tam převahu. Opakuji, že se nám to moc nedařilo, ale nemyslím si, že by to bylo o nekvalitě hry stoperů, tam zásadní problém nebyl. Víťa Beneš ani Florent Poulolo neodehráli špatný zápas. Dopředu jsme ale mohli být trošku aktivnější.

Nedostal Casper Höjer při druhé brance příliš moc prostoru?

Bylo tam velmi špatné přebrání hráčů a jednoduché laciné bránění. Myslím, že v tom byl Filip Zorvan a potom i Lukáš Vraštil. Krajní obránce se nám dostane přes dva hráče do zakončení. Ta střela byla asi jedovatá, hodně ostrá, ale z mého pohledu šla Mácovi (Matúši Macíkovi) hodně na ruce, ale musím se na to ještě podívat. Nevím, jestli mu to zaplavalo. Asi to mohl mít. Ale prvotní problém je, že toho hráče do takové pozice vůbec pustíme.

Jako bývalý trenér Sparty jste se vrátil na Letnou podruhé, s jakými pocity sem jezdíte?

S příjemnými. Já tady potkávám pořád spoustu lidí, se kterými jsem měl dobrý vztah. Navíc to prostředí tady je fotbalové. Je to pro hráče radost hrát fotbal před takovou kulisou. Bohužel jsme tentokrát nepřispěli k té kvalitě zápasu tak, jak jsem si myslel a na co máme.Foto: Deník