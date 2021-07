V utkání dostal šanci mladý brankář Tadeáš Stoppen, protože druhý gólman Matúš Macík dorazil až těsně před duelem, byl totiž u narození dcery.

Sigma ale nezačala úplně ideálně, Zahradníček po centru Hály přestřelil a Dánové šli do vedení hned v 7. minutě. Po centru se prosadil nikým nehlídaný Evander.

Sigma se osmělovala pomalu. Naopak soupeř se do příležitostí dostával rychlými brejky. Jeden takový přišel ve 22. minutě. Brumado se probojoval do vápna, kličkou obešel brankáře Sigmy a skóroval k pravé tyči. Navýšil tak vedení Dánů na 2:0.

„Ukázalo se, že pokud narazíme na kvalitu, tak nesmíme chybovat a umožnit soupeři jednoduché dohrávání situací. Z takových situací padly obě branky, které jsme jim nabídli,“ hodnotil olomoucký trenér Václav Jílek.

Sigma se následně začala dostávat do šancí a probudila se, což znamenalo následné snížení v poslední minutě první půle, kdy se trefil Kryštof Daněk.

„Celkově jsme ale naši kvalitu v prvním poločase neukázali, měli jsme v něm tři gólové situace a mohli jsme jít do vedení, ale neproměnili jsme je,“ dodal Jílek.

Důležitý gól do šatny hráče Olomouce povzbudil. Úvod druhé půle se jim vydařil mnohem lépe než v prvním poločase. V 57. minutě se po šikovné kombinaci Látala a Zahradníčka pokoušel střílet Radim Breite, jeho dělovka levou nohou bohužel mířila nad bránu Midtjyllandu.

Druhá půle byla z obou stran vyrovnaná, ale branku už nepřinesla. Pět minut před koncem mohl vyrovnat navrátilec z hostování z Prostějova Matoušek, ale přestřelil.

„Je škoda, že jsme utkání nedovedli minimálně do remízového závěru. Myslím, že bychom si to zasloužili,“ pokračoval Jílek. „Po stránce organizace hry, taktické odpovědnosti a kondice jsme to dnes zvládli. Bylo ale vidět, že jsme zaostávali v individuálním rozhodování v těžkých situacích,“ dodal kouč.

Další přípravný zápas v rámci soustředění má Sigma na programu již zítra, kdy se od 17 hodin postaví polské Zagłębii Lubin.

SK Sigma Olomouc – FC Midtjylland 1:2 (1:2)

Branky: 45. Daněk – 7. Evander, 22. Brumado.

ŽK: Daněk, Zmrzlý – Evander.

Sigma Olomouc: Stoppen – Látal (74. Chvátal), Hubník, Beneš, Vepřek (63. Zmrzlý) – Hála (63. Chytil), Sedlák (63. Greššák), Daněk, Breite (74. Šíp), Zahradníček (63. Vaněček) – Růsek (74. Matoušek). Trenér: Václav Jílek.

Midtjylland: Thompson – Sviatchenko, Hoegh, Nicolaisen, Dalsgaard, Paulinho, Madsen, Evander, Dreyer, Isaksen, Brumado. Trenér: Brian Priske.