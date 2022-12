Mojmír Chytil

Reprezentace: Česko - Faerské ostrovy 5:0, Mojmír ChytilZdroj: Deník/Jan Pořízek

Útočník, 23 let

Bilance v lize: 1322 minut (16 zápasů - 6 gólů - 1 asistence - 3 žk)

Komentář D. Kobylíka: „I když je pro mě top hráč, tak nikdy to nebylo tak, že z Mojmíra tady budeme paf. On si to musel vybojovat a ukázat, že je číslo jedna a získat si důvěru, protože není vytříbený technik a nemá nic, co by na první pohled řeklo, to bude ono. Sice ze začátku sezony neměl takovou formu, ale potřeboval, aby se k němu přidali ostatní. Táhl celé mužstvo. Dodával mu sílu tím, jak bojoval a ostatní se museli zapojit, protože by bylo blbé, kdyby se k němu nepřidali. Byl tahounem. Udržel spoustu míčů a dal možnost ostatním oddechnout. Byl skvělý.“