Okamžitě po utkání následovala tisková konference a přesun pár vyvolených do hlavního města Malty Valletty, do hotelu Phoenicia a konkrétně do sálu The Grande Ballroom, kde v roce 1949 tančila královna Alžběta.

Sigma uspěla na Maltě i do třetice. Rozhodnuto bylo po půl hodině

Závěrečného Galavečeru se bohužel nemohli kvůli koronavirovým opatřením zúčastnit všichni zástupci kádru, takže pro cenu dorazili trenér Václav Jílek, jeho asistent Jiří Saňák, vedoucí mužstva Milan Kerbr, kapitán Vít Beneš a brankář Jan Stejskal. Ti převzali trofej v podobě sošky fotbalového míče.

Zdroj: Michal Muzikant

„Na Maltě byla důležitá příprava. Odehráli jsme kvalitní utkání a vítězství v turnaji je taková třešnička,“ řekl na podiu stoper Vít Beneš. „Můžu jen souhlasit. Bylo důležité zde najít dobré podmínky a soupeře,“ dodal Václav Jílek.

Podívejte se: Kde trénuje a hraje Sigma? Národní stadion Ta´ Qali