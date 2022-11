FOTO: Bravo! Sigma přejela 3:0 Jablonec a posunula se na šesté místo

V rámci patnáctého kola FORTUNA:LIGY se olomoucká Sigma doma střetla s Jabloncem a už od začátku měla herně navrch. A nejen to. Hanáci totiž svou převahu dokázali brzy také přenést do podoby skóre. Po přesných zásazích Pavla Zifčáka, Jiřího Spáčila a Mojmíra Chytila vyhráli 3:0, díky čemuž se minimálně do neděle posunuli na šesté místo v tabulce zajišťující účast ve skupině o titul. Výrazně jim také pomohlo vyloučení hostujícího Sejka ještě v prvním poločase.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte