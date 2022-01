„I já jsem přes Vánoce odpočíval, ale ve vztahu k výsledkům a pozici v tabulce to jde hůř, protože člověk nad tím přemýšlí a snaží se neustále čas využít, aby našel cestu pro zlepšení,“ dodal kouč.

Ten má momentálně na papíře jednatřicet hráčů a tři brankáře.

„Je to ale i stav s hráči z béčka, vracejícími se z hostování či po dlouhé rekonvalescenci. Proto jsme chtěli na úvod mít pohromadě širší portfolio hráčů,“ komentoval Jílek.

Než odjede tým na soustředění na Maltu, které má na programu od 16. do 25. ledna, měl by se kádr zúžit na 22 hráčů a 3 gólmany.

S týmem ještě nezačal z rodinných důvodů Pablo González, ale měl by se připojit v pondělí. „Má platnou smlouvu do léta a je pro mě plnohodnotný hráč áčka, není potřeba se k němu vymezovat,“ potvrdil Jílek. Chyběl také Juraj Chvátal.

Navrátil potěšil, očekávání od Chytila

Jedinou posilou je zatím Jan Navrátil, který se na Hanou vrátil ze Slovácka.

„I když se chceme prezentovat tím, že dáváme šanci mladým, tak mě jeho příchod potěšil. Je to zkušenější hráč, který tady za mě vždycky odváděl dobré výkony. Nepřináší pouze herní kvalitu, ale je přínosem i do kabiny. Bojovností a srdcem nám může pomoci a věřím, že i my pomůžeme jemu, protože se hodně mluví o jeho slabé produktivitě, kterou ale v Sigmě měl a je potřeba, aby se prosazoval i na jaře, protože to budeme potřebovat,“ hodnotil kouč.

S týmem se také připravují navrátilci z hostování z Pardubic Mojmír Chytil, Jiří Sláma a Patrik Slaměna, který naskakoval ve druhé lize za Vyškov.

„Od Mojmi si slibuji hodně. Šel na hostování, aby měl ligovou zápasovou vytíženost a přál jsem si, aby se prosadil, získal sebevědomí a my toho mohli využít na jaře. Tenhle plán se nám na sto procent podařil,“ usmíval se Jílek.

Radost může mít také z Jakuba Yunise, který se zotavil po zranění křížového vazu v koleni či Davida Vaněčka, jenž se také objevil ve středu na trávníku se spoluhráči.

PROGRAM PŘÍPRAVY SIGMY:



5. ledna: zahájení

12. ledna, 15.00: Vyškov – Sigma (Tipsport liga, Brno)

14. ledna, 15.00: Trenčín – Sigma (Tipsport liga, Trenčín)

18. ledna: Sigma – Aalborg (Tipsport Malta Cup)

*21. ledna: Sigma – Trnava (Tipsport Malta Cup)

*24. ledna: Sigma – WSG Tirol (Tipsport Malta Cup)

*29. ledna: Sigma – Brno**



Pozn.: * - čas utkání bude upřesněn, ** - čas i přesný termín budou upřesněny

„Ale pořád k nim musíme přistupovat s respektem, Kuba má zelenou, ale zátěž mu budeme postupně dávkovat a uvidíme, jak bude koleno reagovat, přeci jenom stál osm měsíců. David je návratu ještě o kousek dál,“ přiblížil zdravotní stav svěřenců.

Horší to je u Martina Hály, jehož achilovka stále není stoprocentně doléčená. „Není to tak, jak bychom si představovali, ale do Malty snad bude v pořádku,“ věří Jílek.

Měření sil se zahraničními celky

V teplejším počasí na Maltě Olomouc utká postupně s dánským Aalborgem, slovenskou Trnavou, která ze druhého místa prohání první Slovan a na závěr s rakouským WSG Tirol.

„Čekají nás zajímaví soupeři. Do soustředění budeme pracovat na kondiční stránce, potom se chceme zaměřit na intenzitu práce, tam máme pořád nedostatky, abychom nevypadávali v určitých fázích zápasů. Bude to o součinnosti a o tom, vytvořit si mustr, jak reagovat proti různým stylům hry, ale abychom byli i my tím, kdo bude určovat herní způsob a vývoj zápasu,“ přiblížil Jílek.

Ještě před soustředěním mají Hanáci na programu duely s Vyškovem a Trenčínem a po návratu změří síly v generálce se Zbrojovkou Brno.

KÁDR SIGMY PRO ZIMNÍ PŘÍPRAVU 2022:



Brankáři: Matúš Macík, Jan Stejskal, Tadeáš Stoppen.

Obránci: Vít Beneš, Juraj Chvátal, Roman Hubník, Václav Jemelka, Radek Látal, Florent Poulolo, Michal Vepřek, Ondřej Zmrzlý, Jiří Sláma, Filip Slavíček, Michal Galus.

Záložníci: Radim Breite, Kryštof Daněk, Pablo González, Lukáš Greššák, Martin Hála, .Jakub Matoušek, Jan Navrátil, Jan Sedlák, Patrik Slaměna, Jiří Spáčil, Jáchym Šíp, Tomáš Zahradníček, Filip Uriča, Štěpán Langer.

Útočníci: Mojmír Chytil, Antonín Růsek, David Vaněček, Jakub Yunis, Pavel Zifčák, Matěj Hadaš.