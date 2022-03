„Jsou to cenné tři body. První poločas byl z naší strany rozhodně lepší," říkal po zápase spokojený domácí kouč Václav Jílek.

Oba celky začaly hru poměrně aktivně. Obrany na obou stranách však pracovaly na jedničku, takže nějaké vyložené šance k vidění dlouho nebyly.

Tento stav věcí platil až do 25. minuty, kdy se krásně uvolnil Chytil. Po jeho ráně vyrazil Knobloch míč pouze na kopačku Jana Navrátila a ten z první poslal míč o pravou tyč do sítě.

O chvíli později ale mohlo být srovnáno. Na centr z pravé strany si naskočil Michael Rabušic a hlavou jen těsně minul.

Od této chvíle si oba celky vytvořily několik náznaků dobrých šancí, z nichž ale žádné k zakončení nevedly.

To se podařilo až Fukalovi sedm minut před poločasem. Liberecký hráč se protáhl po levé straně, vypálil a míč jen tak tak minul levou tyč Macíkovy brány. První půle tak skončila těsným olomouckým vedením.

„Věděli jsme, že Liberec má vstupy do utkání trochu pasivnější, takže jsme z toho chtěli vytěžit co nejvíc, což se nám i podařilo. Na druhou stranu tam ale bylo hodně situací, které jsme rozehráli dobře, ale nedokázali jsme je dotlačit do vápna. Honzu (Navrátila, pozn. red.) chci pochválit za pohotovost při gólu. Myslím si ale, že kdyby byl agresivnější v dostupování, tak dnes mohl přidat ještě minimálně jeden," hodnotil trenér Hanáků.

Čtvrt hodiny po změně stran nepříjemně centroval Chvátal. Bohužel pro Hanáky ale na míč nikdo v modrých dresech nedosáhl.

V 71. minutě přispěchal se svou štiplavou ranou hostující Frýdek a Macík se musel činit.

Osm minut před koncem pak znovu provětral Macíkovy rukavice z nadějné pozice Višinský. Pro olomouckého gólmana se ale nejednalo o nic neřešitelného.

Nejblíž k vyrovnání byl v nastaveném čase Christian Frýdek, jehož bombu z vápna tečoval jeden z obránců nad branku. Ani z následného rohového kopu se pak hosté kýženého vyrovnání nedočkali.

„V druhém poločase na nás znovu zapůsobila tíha situace, ve které se nacházíme. Vedli jsme 1:0, soupeř neměl co ztratit, hrál aktivněji a my se přizpůsobili pasivitě. Hráli jsme najednou defenzivněji a nebyli jsme schopni podržet balon a sehrát konstruktivně útočnou akci na dvě až tři přihrávky. Zbytečně jsme pak balony odevzdávali. Bereme ale důležité tři body, které budou jistě klíčové pro náš klid v závěru," uzavřel své hodnocení Václav Jílek.

Sigma si tak připsala již druhé vítězství v řadě a na šestý Hradec Králové ztrácí aktuálně jeden jediný bod. Jejich dnešní soupeř jim ale dýchá na záda s totožným bodovým počtem a horším skóre.

SK Sigma Olomouc - FC Slovan Liberec 1:0 (1:0)

Branka: 25. Navrátil. Rozhodčí: Orel - Vlček, Bureš. ŽK: Růsek, Macík, Beneš, Daněk - Pourzitidis. Diváci: 3 111.

Olomouc: Macík - Chvátal, Beneš, Jemelka, Zmrzlý (90. Vaněček) – Breite (67. Růsek), Spáčil – Zahradníček (77. Vepřek), Daněk, Navrátil (67. Matoušek) – Chytil (77. Hubník). Trenér: Václav Jílek.

Liberec: Knobloch - Koscelník, Pourzitidis, Mikula (61. Hilál), Fukala (Meszaros) - Gebre Selasie, Tiéhi – Rondič (77. Havelka), Frýdek, Matoušek (Ghali) - Rabušic (46. Višinský). Trenér: Luboš Kozel.