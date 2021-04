Z krátkodobého záskoku a výpomoci se stala dlouhodobá záležitost, bývalý hráč Jablonce nebo Ostravy však rozhodnutí kouče Páníka plně respektuje.

„Jde o to, že ve Zlíně jsem snad kromě stopera vystřídal skoro všechny posty. Tenkrát jsme hráli systémem 3-5-2, a jelikož měl Robo Matejov problémy s kolenem, vyšlo to na mě. Moc variant nebylo, tak tam dal trenér mě a já už tam zůstal,“ líčí devětadvacetiletý univerzál.

„Já s tím moc neudělám, ale jsem takový, že se snažím hrát všude. Na každém postu chci odvést maximum, pomoct klukům a hlavně týmu,“ přidává někdejší nejlepší střelec Příbrami, který se v neděli po obědě v důležité záchranářské bitvě postaví právě mateřskému klubu.

Ale pořád vás to táhne dopředu, ne?

Určitě. (úsměv) Byl jsem docela překvapený, když mě trenér poslal v Plzni místo Poznyho na hrot. V útoku jsem nehrál snad rok. Byl jsem z toho nadšený, těšil se, až půjdu na hřiště. Byl jsem za to rád. Uvidíme, kam mě trenér postaví příště. Hrát ale budu kdekoliv.

Ve středeční dohrávce jste šel na hřiště až ve druhé půli. To byl záměr?

Doufám, že to bylo kvůli tomu, abych si odpočinul. Od začátku nehrál Prochy (Procházka – pozn. red.) ani Potok (Potočný – pozn. red.). Trenér protočil sestavu, šanci dostali méně vytížení kluci, což je v pořádku, protože i oni mají velkou kvalitu a před námi je ještě spousta zápasů.

Nabitý je hlavně duben. Vyhovuje vám náročný program, dva zápasy týdně?

Většině fotbalistů nevadí hrát ve středu a v sobotu. Je to lepší, než extrémně trénovat. Když se hraje furt a dobře se zregeneruje, nemám s tím žádný problém. Horší je, když je hodně cestování. My jsme třeba minulý víkend hráli v Jablonci, za čtyři jsme jeli do Plzně. Teď sice hrajeme doma, ale ve středu nás čeká zase utkání na Slavii. Cestování je nepříjemné, k fotbalu ale bohužel patří. Musíme se s tím popasovat.

Čím to je, že vaše výsledky jsou v takových vlnách? Po úspěších vždycky přijdou porážky a nezdary …

S kluky jsme se o tom bavili. Tato sezona byla několikrát narušená koronavirem. Snad čtyřikrát nebo pětkrát jsme měli delší pauzu. Po ní se nám pokaždé dařilo. Vždycky jsme ten první zápas zvládli. Byli jsme ze všeho nadšení. Poslední pauza nám ale uškodila. Byli jsme celkem rozjetí, ve čtyřech zápasech získali deset bodů. Bohužel po třech výhrách a jedné remíze přišla nucená pauza. Pro nás to bylo blbě načasované. To ale nemění nic na tom, že jsme měli domácí zápas s Karvinou zvládnout. Bohužel to kvůli jiným okolnostem nevyšlo. Navíc předvedená hra ve druhém poločase byla špatná.

Po třech porážkách jdete na poslední Příbram. Vnímáte, že jde o důležitý zápas?

Čeká nás domácí utkání s posledním týmem, takže za mě je povinnost proti němu bodovat naplno. Výhra nám jistě pomůže v další práci i tréninku. Budeme ve větším klidu a nemusíme se až do konce strachovat o záchranu.

Znervózňuje vás, že Mladá Boleslav boduje, Brno ožilo?

Čekalo se, že se Mladá Boleslav zvedne a že i Brno bude někde bodovat. Úplně jsem nečekal, že to bude zrovna v Českých Budějovicích, ale stalo se. Pro ně je to dobře, určitě teď do toho šlápnou. My se ale musíme soustředit na sebe. Teď se ukáže, jestli máme na to v lize, abychom v lize zůstali, nebo ne. Hlavně musíme zvládnout domácí zápasy.

Proti poslednímu týmu budete v jiné roli, než v Jablonci nebo Plzni, že? Jak moc bude těžké dobývat?

Asi to bude trošku jiný zápas. Nevím, co přesně nás čeká, protože Příbram má nového trenéra, nevíme, s jakým styl u nás nastoupí. Může se stát, že na nás vlétne a my třeba budeme chvilku v bloku. Ve finále je to ale úplně jedno. My se musíme dát dohromady, na zápas se hlavně v hlavách připravit a zvládnout ho.

Co říkáte na současnou Příbram? Změnilo se po konci trenéra Horvátha něco?

Nový trenér Valachovič moc extra možností na změny nemá. Prostě pracuj s tím, co má k dispozici. Snaží se dát klukům nový impulz, namotivovat je. Ale extrémně velké změny tam nevidím.

Poslední otázka. Dokážete si představit FORTUNA:LIGU bez Příbrami?

Patřím mezi odchovance Příbrami, takže jsem z toho smutný. Navíc jsem byl součástí týmu, který ligu před lety znovu vykopal. Záleží hlavně na tom, co pan Starka po případném sestupu vymyslí. Jestli se nezachrání, zda dá dohromady mančaft a zkusí hned za rok postoupit. Je vidět, když to nevyjde, může se trápit jako Hradec Králové nebo třeba Dukla. Opravdu to není pak sranda. Uvidíme, co přinese budoucnost. Z případného sestupu Příbrami nebudu úplně nadšený, pro mě je hlavní, abychom se my v lize zachránili, aby ve Zlíně zůstala nejvyšší soutěž. Doufám, že v příští sezoně už budou moct lidí chodit na fotbal a fandit jako dřív.