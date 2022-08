„Trenéři se rozhodovali a já jsem se to oficiálně dozvěděl ve čtvrtek,“ objasnil Trefil.

„Rozhodování bylo jednoduché. Fendrich přišel bez zápasu a týmového tréninku. Byla by blbost, kdybychom ho tam hned dávali. Tomáš Digaňa, který přicházel s vidinou dvojky, tak neměl žádný ostrý zápas. My jsme viděli Trefila ve všech zápasech béčka, kde podal výborné výkony,“ dodal trenér Václav Jílek.

Trefil má totiž za sebou tři zápasy ve druhé lize, v nichž inkasoval pouze jednou. Proti Opavě pak vytáhl několik skvělých zákroků, kterými béčko Sigmy zachránil a nakonec dovedl k vítězství. Tentokrát však stál proti účastníkovi evropských soutěží Slovácku.

FOTO: Třetí porážka v řadě. Ani poločasové vedení Sigmě na Slovácko nestačilo

„Byl to jiný zápas. Pro mě taková splněná meta, kterou jsem si jako malý vysnil. Proto dělám fotbal. Jsem rád, že tahle šance přišla. Těší mě, že jsem si odbyl debut, navíc doma v Olomouci, kde jsem od malička, takže to bylo speciální. Ale mám z toho smíšené pocity, protože jsem si to po prvním poločase představoval trošku jinak,“ popisoval své pocity po debutu.

V prvním poločase jej svěřenci Martina Svědíka ani jednou nezaměstnali. V 51. minutě pak musel po centru Havlíka vytáhnout první zákrok proti hlavičce Hofmanna a stál za to. „Celkově kope standardky dobře a připravovali jsme se na to. Je to střílený centr, na který se těžko dostává,“ popsal Trefil.

Jenže potom během pěti minut dvakrát inkasoval. „U prvního gólu Sinyavskiy centroval na zadní tyč, kde Zmrzlého přetlačil Mihálik. „Věděl jsem, že je levák a vykrýval jsem přední tyč. Možná jsem mohl trošku vystoupit níž, ale myslím, že z této pozice bylo těžké se dostat na zadní tyčku. doufal jsem jen, že to někdo od nás odhlavičkuje,“ popisoval branku ze svého pohledu.

„Tam nebyl problém v Trefilovi Sinyavskiy to dobře dostal na zadní tyč. Trefil v tu chvíli nemůže být odcouvaný z první tyče. Byl jednoznačný problém v bránění Mihálika, kdy to měl Ondra Zmrzlý na hlavě. Tam se ukázal ten rozdíl. My do toho musíme jít jako zvířata a odehrát balon, jenže Míhálik do toho jde s daleko větším důrazem a to je to, v čem nás Slovácko přehrálo - v nasazení a to je pro mě obrovské zklamání,“ přidal se Jílek.

FOTO: Červená, nedůslednost a laxnost. Prostějov nestačil v derby na béčko Sigmy

Druhý gól přidal Libor Kozák, který doklepl vyražený centr z boku na malé vápno do brány. „Musel jsem do míče skočit, protože jsem neviděl situaci za mnou. Bohužel se to odrazilo k jejich hráči, v čemž jsme měli smůlu a dorážka se ještě odrazila od Vrašti, ale ani tak bych ji neměl. Byl to takový šťastný gól,“ litoval Trefil.

Kvůli tomu měl svůj debut mírně zkažený, protože Sigma prohrála 1:2. „Když jsme vedli, tak to vypadalo, že máme zápas pod kontrolou. Plnili jsme vše, co jsme chtěli, byli jsme na balonu, agresivní a soupeři jsme nedovolili de facto nic. Pak Slovácko vystřídalo a dalo tam tři kvalitní hráče, kteří hru změnili. My jsme vypnuli a náskok ztratili. Vnitřně jsem z toho špatný a mám z toho smíšené pocity, ale také převládá radost z debutu a s ním spojenými věcmi,“ uzavřel Trefil.

