Fotbalová Sigma Olomouc se potácí v tom, co nechtěla. Věřila, že se svým přestárlým kádrem ještě udělá úspěch, ale stav týmu i v návaznosti na zranění je takový, že dnešnímu tempo fotbalu nestíhá. Na jaře znovu ztratila a prohrála i na hřišti posledních Českých Budějovic.

Fotbalové střípky David Kobylíka | Foto: DENÍK

Celkově je základní věcí mít natrénované mužstvo, což nemáme, nehrajeme tempo fotbal, nehrajeme presink… Místo boje o Evropu se tak momentálně musíme dívat na skupinu o záchranu.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

Nepovedený start odnesl trenér Václav Jílek, který byl odvolán. Celkově byl jeho vztah se Sigmou přechozený. Jeho vyhazovem se toho ale moc nevyřešilo. Je to populistická věc a sportovní manažer Ladislav Minář, který špatně poskládal mužstvo, si tím akorát umyl ruce. Bylo to impulsivní, protože se kritika přes Václava Jílka začala valit na pana Mináře. Konečně se ukázalo správným směrem. Chyba nebyla jen v trenérovi, ale ve dvojici Jílek, Minář.

Ano, problém byla sportovní stránka, příprava mužstva, fyzická příprava i výkonnost. Týmu se nepovedla zimní příprava a naprosto nepochopitelně i podle slov trenéra Václava Jílka chyběla objemová část. Zatímco jiné kluby dobíjely baterky, my jsme hráli na vítězství v Malta Cupu, proto máme vstup do jara takový, jaký máme. Tyhle věci jdou za trenérským štábem.

Ale svůj podíl na tom má také sportovní vedení klubu. V Sigmě není žádná koncepce. Pořád se vymlouváme, že nemáme peníze, ale tým se dá postavit i jinak. To padá na hlavu pana Mináře, který se dlouhodobě zaštiťoval tím, že má na starosti sportovní koncepci, i když široká olomoucká veřejnost moc dobře ví, kdo je faktickým vládcem Sigmy. Odvolání trenéra je jen jeho snaha zachránit se a vnímám to jako těžký alibismus.

Trenér Jílek v Sigmě končí! Tým povede dočasně Jiří Saňák

Mužstvo je špatně poskládané, jsou v něm starší hráči a poslední roky jsme opomíjeli odchovance a výchovu hráčů. Říká se, že tu máme dobrou, ale není náhoda, že je v lize spousta našich odchovanců, kteří se však do nejvyšší soutěže dostali jinde. Ne u nás, protože je neumíme ohrát. Chytil se chytil až v Pardubicích, tam se dařilo také momentálně kritizovanému Zifčákovi, válí tam Zlatohlávek… U Zimy, kterého jsme prodávali sice za raketu, jsme nerozpoznali jeho potenciál, stejně tak talent u Kalvacha. A takových hráčů je několik.

Všeobecně stavíme starší hráče na úkor toho, co má olomoucký klub produkovat. To je hrát neustále nové a nové hráče ze své akademie, aby je mohl prodávat. Na druhou stranu se nám některé podařilo prodat, ale místo nich jsme koupili hráče, které za předvedené výkony přeplácíme. Když se podíváme, co vynakládáme na áčko, tak jsou ty náklady obrovské.

No, a když nám začne téct do bot, tak naprosto nepochopitelně vytáhneme kluky z béčka a začneme je stavět, abychom uklidnili veřejnost, že s mladými chceme pracovat, jako tomu bylo v Českých Budějovicích. Je to naprosto nekoncepční. Pan Minář zasahoval trenérovi Jílkovi do práce.

Neříkám, že nehledáme řešení, ale místo toho pořád říkáme veřejnosti, jak tady děláme fotbal dobře. Dlouho poukazuji na to, že ne. Bohužel ti odpovědní, kteří by s tím měli něco dělat, se s tím nic dělat nechce. Nechávají to tak. Panu Minářovi dali absolutní moc. Prostředí je tak rezignované, že nikdo ani nemá sílu s olomouckým fotbalem něco dělat a bohužel, pokud se něco nestane, tak se řítíme s panem Minářem do záhuby. On je ten, kdo táhne Sigmu ke dnu.

David Kobylík