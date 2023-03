Téměř rok a půl čekal Martin Hála na svoji další trefu v soutěžním utkání. V neděli se mu konečně podařilo prosadit v dresu Bohemians proti Pardubicím. Gól pak mohl oslavit a věnovat také očekávanému potomkovi.

Utkání 8. kola první fotbalové ligy: SK Sigma Olomouc - FC Baník Ostrava 17. září 2021 v Olomouci. (vpravo) Martin Hála z Olomouce. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Šest gólů v šesti ligových zápasech, potom brzda a zranění. Takhle končilo angažmá Martina Hály na Andrově stadionu. Sigmu Olomouc vyměnil před sezonou po konci smlouvy za Boheminas.

V Praze se mu ale úvod angažmá příliš nepovedl i vinou zranění a dlouho byl jeho posledním zářezem gól ze 17. září 2021 za Hanáky proti Baníku. „Bylo to trošku na palici. Přicházel jsem po tom, co jsem v Olomouci měl nějakou sérii. Navíc na sebe člověk klade nároky. A když to tam nepadá, tak začne přemýšlet. Já jsem ale věřil, že to prolomím,“ hodnotil po nedělním utkání v rozhovoru pro O2TV Fotbal.

Klokany poslal proti Pardubicím do vedení, když si ve 37. minutě počkal na penaltě na přihrávku Prekopa a z jedné ji uklidil na přední tyč. „Partnerka mi gól předpověděla, když si dala naruby pyžamo. Tak jsem ho pro ni dal a tímhle ji zdravím,“ usmíval se do kamery.

Kloužeš, přezuj se, slyšel Vodháněl od sudího. Poslechl a dvakrát slavil

„Z vaší oslavy jsme pochopili, že jste v očekávání,“ reagoval redaktor Radek Šilhan. „Ano, čekáme holčičku a už se moc těšíme. Ten gól je i pro ni,“ pokračoval šťastný střelec.

I díky jeho trefě tak Bohemka porazila Pardubice s trenérem Radoslavem Kováčem na lavičce a Kamilem Vackem na hřišti 2:0 a přeskočila v tabulce Sigmu o dva body. Bohemka je nyní čtvrtá, tedy na příčce, která by mohla nakonec znamenat postup do evropských pohárů.

„Člověk si musí dávat ty nejvyšší ambice. Někdy to nevyjde, ale to je sport. My se musíme držet tam, kde jsme,“ uzavřel Martin Hála, který odehrál za Sigmu 136 zápasů v nejvyšší soutěži a právě Hanáci jsou jedním z největších konkurentů v boji o čtvrté místo. Tím dalším je Slovácko, za které Hála přidal další čtyři ligové starty.

FOTO: Červená rozhodla. Sigma slaví první jarní výhru, Dynamu dala tři góly