Poprvé přitom inkasoval už ve druhé minutě a v desáté podruhé. „Nebylo to nic příjemného, ale beru to jako skvělou zkušenost. Portugalci jsou jeden z nejlepších týmů v Evropě a v kvalifikaci nastříleli přes čtyřicet gólů, takže jsme z jejich síly, kterou potvrdili, měli respekt,“ hodnotil Trefil.

Pro něj šlo vůbec o první sraz v národním týmu do 21 let a logicky také o premiérový start. „V této kategorii je na mém postu obrovská kvalita. Je to našlapané a pokaždé, když se člověk dostane na reprezentační sraz, tak si toho musí vážit a odvést maximum,“ hodnotil Trefil.

Odchytal pouze poločas a do druhého zápasu proti Norsku už vinou přípravy na víkendový duel Sigmy Olomouc proti Liberci v rámci osmifinále MOL Cupu nenaskočil, jelikož odcestoval zpět do České republiky.

Bylo mi smutno, ale zachránili jsme to, hodnotí podzim nejlepší střelec MSFL Krč

„Byli jsme domluveni, že odchytám pouze poločas. I když jsem musel odjet, tak jsem si to užil naplno. Poprvé jsem mohl spolupracovat s trenérem Koubou, o němž je známo, že to je výborný kouč. Týden s ním mi dal hodně,“ popisoval Trefil.

Ten během podzimu využil zranění Matúše Macíka a prosadil se do základní sestavy Hanáků. „Snažím se pracovat pořád stejně. Pozvánka do reprezentace pro mě byla odměna za práci. Jel jsem tam ukázat své maximum a posbírat nové zkušenosti,“ řekl.

Ve hře je také účast na EURU, kde se tým Jana Suchopárka představí v příštím roce. „Bavili jsme se o tom a určitě bych se do nominace dostal rád. Ale je to ještě za dlouho,“ uznal Trefil.

Nováček z Hodolan vede: Lidé vykřikují postup, říká kouč. Strach o budoucnost?

Ten se nyní soustředí na postup do čtvrtfinále českého poháru přes Liberec, který Sigmu čeká už v sobotu. „Je to pro nás důležité. Přes MOL Cup vede nejkratší cesta do Evropy. Nevidím rozdíl, jestli jde o ligu nebo pohár. Budeme se snažit postoupit,“ uzavřel Jakub Trefil.