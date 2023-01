Skvělý start do první zápasu v roce 2023 měli fotbalisté Sigmy Olomouc. Už po třech minutách se dostali do vedení ze své první vážnější akce. Prosadil se navrátilec po dlouhém zranění David Vaněček, kterého našel svým pasem novic Fortelný.

Zlín však dokázal poměrně rychle reagovat. Už v jedenácté minutě zahrál perfektně rohový kop. Centr na přední tyči jeden z hráčů prodloužil a Simerský hlavičkou opřel míč o břevno a vyrovnal.

Domácí mohli ve Vršavě duel rychle otočit. Ve velké šanci se ale zaskvěl brankář Trefil, který vychytal bombu Koviniče z malého vápna.

Posila Sigmy Fortelný: Karty? Občas se neudržím, chci týmu přinést něco nového

A tak udeřil opět David Vaněček. Ten si našel centr Slámy ze standardní situace a hlavou míč usměrnil na zadní tyč - 1:2. „Jsem za něj rád. Byť je to příprava, tak každý gól hráči pomáhá,“ sdělil trenér Sigma Václav Jílek.

Po půl hodině hry mohl Zlín opět srovnat po rohu, nejistý výběh Trefila ale nikdo nepotrestal. Následné olomoucký brankář vytáhl konečky prstů Benešem tečovanou střelu, díky čemuž Sigma po poločase vedla.

Problémy se standardkami

Trenér Václav Jílek vyměnil do druhé půle celou jedenáctku a hned po pár minutách se mohl prosadit Zlatohlávek. Ten svým lobem ale trefil pouze břevno.

Ani čerství hráči však neodvrátili vyrovnání, které přišlo opět z rohového kopu v 52. minutě, kdy se hlavou prosadil Didiba.

„Je potřeba říct, že jsme se obranným standardkám nevěnovali. Mužstvo bylo rozházené a asi tam chyběly některé automatismy. Ale nebyly to jen ty dva góly, ale ještě další dvě situace, které smrděly gólem. Mohli jsme po rozích klidně čtyři góly obdržet. To je problém. Je to otázka komunikace, domluvy a nějaké osobní statečnosti a to my tam chybělo,“ hodnotil Jílek.

Jedenáct minut před koncem měla Sigma jedinečnou šanci rozhodnout. Po faulu na Zlatohlávka kopala penaltu. K její exekuci se postavil Jan Vodháněl, ale trefil pouze tyč.

„Osobně mě ta penalta mrzí, protože jsem přesvědčený, že každý zápas, každý gól a vítězství jsou důležité pro sebevědomí jednotlivce i týmu. Byla by lepší nálada, kdyby to byla vítězná branka,“ uznal Jílek.

Za měsíc je po Spartě! Sigma začala přípravu s posilou, ale (zatím?) bez Chytila

Sigma tak na úvod přípravy v jediném tuzemském utkání remizovala ve Zlíně 2:2.

„Se zápasem panuje dílčí spokojenost. S výsledkem moc ne, měli jsme tam situace na rozhodnutí utkání, ale ve hře byla určitá dávka kvality a stejně tak fyzický výdej. S tím jsme spokojeni, hráči odpracovali, co jsme chtěli. Na to, že to byla první příprava, tak to bylo velmi svižné utkání, spoustu situací na obou stranách, takže nakonec zasloužená remíza,“ uzavřel Václav Jílek.

Ve středu jej společně s dalšími členy týmu čeká přesun na soustředění do Turecka, kde sehraje další tři duely proti zahraničním soupeřům.

FC Trinity Zlín - SK Sigma Olomouc 2:2 (1:2)

Branky: 11. Simerský, 53. Didiba - 3. a 21. Vaněček.

Sigma 1. poločas: Trefil - Slavíček, Beneš, Poulolo, Sláma - Sedlák, Fortelný - Šíp, Růsek, Přichystal - Vaněček. 2. poločas: Digaňa - Hadaš, Vraštil, Pokorný, Zmrzlý - Breite, Spáčil - Navrátil, Vodháněl, Zifčák - Zlatohlávek. Trenér: Václav Jílek.

VIDEO: Konrád pustil kuriózní gól z půlky hřiště, pak si musel zašít lapačku