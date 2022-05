Hostování Chytila

Fotbalisté Sigmy vypadli v poháru na penalty se Slováckem. Mojmír ChytilZdroj: Deník/Jan Pořízek

„Od Mojmíra Chytila máme vysoká očekávání,“ říkal Václav Jílek na startu zimní přípravy. A ač si několikrát stěžoval na menší kvalitu při uhrávání míčů na hrotu útoku, tak Mojmír Chytil patřil k nejstabilnějším hráčům Sigmy na jaře.

Na podzim působil na hostování v Pardubicích. Na jaře však ukázal, jak je platným hráčem. Na hřišti dostal většinu minutáže a zapsal tři góly a dvě asistence. Na první pohled se nejedná o závratná čísla, ale ve většině zápasů si udržoval formu a sváděl na hrotu těžké souboje. Je otázka, zda bylo dobře, že na podzim byl v Pardubicích a trenéři jej neupřednostnili před Davidem Vaněčkem. Byly by to jen spekulace a možná právě až povedený závěr podzimu, kdy dal v Pardubicích pět branek, mu pomohl. Vzhledem k formě Chytila na jaře je na každém, jak si to přebere: dobrý tah - rozehrál se. Špatný - mohl Sigmě pomoci i na podzim.

„V letní přípravě jsem neměl úplně formu, začala liga a já jsem nechodil ani na lavičku. Byl jsem na tribuně a hrál za béčko. Začalo se to tedy řešit. Hostování hodnotím kladně, získal jsem tam sebevědomí,“ prozradil sám Chytil.