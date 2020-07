Při domácí kanonádě proti Žižkovu, který si odvezl příděl 1:6, naskočili v základní sestavě brněnského mužstva dokonce tři fotbalisté, jejichž věk ještě nepřesáhl dvacet let – zadák Lukáš Endl a záložníci David Jurásek s Ondřejem Pachlopníkem. „Může za to shoda okolností. Měli jsme hodně absencí, na druhou stranu s námi celou dobu trénují, jsou součást kádru A mužstva, takže na ně konečně přišla řada a mohli se ukázat,“ objasnil brněnský kouč Miloslav Machálek.

Zatímco Pachlopník už si vydobyl stabilní místo v zahajovací jedenáctce, další mladíci zatím sbírají minuty jako střídající hráči. Ovšem Martinu Sedlákovi stačily jen dvě, aby po příchodu na hřiště vstřelil ve svém premiérovém druholigovém utkání gól. „Šanci by si zasloužil i mladý Michal Ševčík, ale dali jsme přednost Martinovi, který je útočník. A využil toho,“ pochválil kouč Sedláka.

Podruhé v řadě se doprostřed obrany vedle zkušeného stopera Pavla Dreksy postavil teprve sedmnáctiletý Endl, který si odbyl premiéru při výhře 1:0 ve Varnsdorfu. „Ze začátku jsem byl samozřejmě ve stresu, ale kluci mi na rozcvičce hrozně pomohli. Říkali mi, ať se nebojím. Soustředil jsem se, aby se mi povedla dobrá první přihrávka, tím jsem se chytil a pak už to šlo. Pak mi postupně rostlo sebevědomí, dovolil jsem si i trochu vyjet,“ komentoval obránce svůj debut na klubovém webu.

Statistiky mladíků Zbrojovky v druholigové sezoně 2019/2020:

Lukáš Endl (17 let) – 2 zápasy, 180 minut, 0 gólů

Marek Mach (19 let) – 6 zápasů, 204 minut, 0 gólů

David Jurásek (19 let) – 6 zápasů, 130 minut, 0 gólů

Martin Sedlák (20 let) – 1 zápas, 13 minut, 1 gól

Ondřej Pachlopník (20 let) – 14 zápasů, 605 minut, 1 gól

Ovšem ne všechno od začátku klapalo. Juráska proti Žižkovu střídal už ve 39. minutě Ondřej Vaněk. „Juras naskakuje z mladých hráčů nejvíc a čekali jsme, že se zorientuje. Ovšem pro mladého hráče je rozdíl, zda jde v průběhu utkání na unaveného soupeře, nebo naskočí od začátku. Je pochopitelné a normální, že tam od něj byla přemíra snahy a nervozity,“ podotkl brněnský kouč.

Po hodině naskočil do hry i devatenáctiletý Marek Mach, který střídal Dreksu. A Zbrojovka dál dominovala. „Aspoň jde vidět, že máme kvalitní široký kádr. Semkli jsme se a odvedli jsme dobrou práci,“ lebedil si po posledním triumfu dvougólový střelec Jan Hladík.

Po výhře 2:1 nad Jihlavou se vrátily Pardubice do čela druholigové tabulky o bod před Zbrojovku. Před další duelem mají Brňané dosud nezvyklou pauzu, až v sobotu nastoupí na hřišti Vyšehradu. „Je otázka, jestli nás to nezastaví, teď jsme byli rozjetí. Na druhou stranu je to typický tréninkový cyklus a myslím, že hráči to zvládnou,“ řekl trenér.

Na čtvrtek tak plánuje i taktický trénink. „Třeba mladý Endlík ho s námi nikdy neabsolvoval. Neví, jak rozehráváme autová vhazování a některé standardní situace, trošku to oživíme,“ doplnil Machálek.