Hodně zvláštní konec prožil na lavičce fotbalistů Kunovic Vratislav Chaloupka. Šéf slováckého klubu Ivo Černý mu zprávu o odvolání sdělil v závěru přípravného utkání s Boršicemi (1:4). Bývalého útočníka Sparty nebo Hradce Králové u týmu krajské první A třídy skupiny B paradoxně střídá synovec Petr Chaloupka, kterému bude pomáhat dosavadní kouč dorostu Jiří Chramcov.

Trenér Vratislav Chaloupka překvapivě skončil na lavičce Kunovic. | Foto: Deník / Libor Kopl

„Žádná senzace to není. Trenér Chaloupka u nás působil deset let, z toho šest roků byl u dorostu. Cítili jsme, že to potřebuje změnu. Já jsem chtěl oslovit Vaška Uhlíře, ale mančaft si vybral Petra Chaloupku. Já jsem to respektoval,“ vysvětluje předseda klubu FC Kunovice Ivo Černý.