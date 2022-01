"Osmička", tedy epizoda s názvem Schůze, měla u fanoušků seriálu úspěch. Dění se točí kolem zábavy, kterou dělají Houslice po úspěšném podzimu. Je to spíš ples, takzvaná dokopná.

Kromě přednášky je v plánu volná zábava - tanec, alkohol. Jenže také se zde má vyhlašovat nejlepší hráč.

Hodnocení epizody Schůze

91 % podle CSFD.cz

Už to samo o sobě by bohatě stačilo k tomu, aby se veselice poněkud zvrtla. Atmosféra ale ještě více zhoustne zásluhou přítomnosti novináře. "Víš, co o nás napíše? Pravdu," děsí se předseda oddílu Václav Orel.

Moment, kdy na pódiu dojde ke slovní i fyzické potyčce, dodnes baví diváky.

Zajímavost? Všímaví fanoušci si mohou všimnout, že nesedí informace o získaných bodech (a gólech) s tím, co Ludvík Hovorka promítá.

O humojné… tedy pardon… humorné situace každopádně nebyla nouze.

Tři nejlepší hlášky podle Deníku

„Nejlepší jsi pořád ty. Navíc jsi hrál i tu druhou ligu, to je furt vidět.“

„Ále, těch pět zápasů, co jsem tam odehrál…“

„Jak pět zápasů? Tys mi říkal, žes odehrál pět sezon.“

„No, pět zápasů za pět sezon.“

„Tohlecto je graf úměrnosti gólů a bodů. Dali jsme na podzim čtrnáct gólů a máme dvacet čtyři bodů. Jak vidíte, čím víc gólů dáme, tím víc bodů máme.“

„Ty, Ludvo, ty vole, ty seš hlava.“

„Jsou to hovada…“

„To jste řekla moc hezky, Antonie.“

Úryvek z přednášky Ludvíka Hovorky:

