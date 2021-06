Nyní společně s partnerkou Jiřinou Smékalovou působí v Kyjově, Bohdalicích, Valašském Meziříčí a Jarcové. „My říkáme - k nám nemusíš chodit, k nám chodíš, protože chceš být lepším fotbalistou,“ usmívá se Ladislav Trávník.

Známý odborník se momentálně věnuje asi 140 dětem od pěti do dvanácti let. Mladé svěřence vždy jednou týdně rozdělí do několika skupin po deseti. Každý z účastníků absolvuje deset tréninkových jednotek, mimo to se ale normálně připravuje se svým týmem.

„Máme s tím obrovské zkušenosti, ale projeví se to třeba až tak po dvou letech práce,“ říká. „Většina dětí za rok absolvuje třicet lekcí, což je dostatečné.“ míní.

V rámci speciálních jednotek a díky prvkům metody celosvětově uznávaného Wiela Coervera se Trávník věnuje jenom technickým dovednostem, které dětem nejvíce chybí. „Nezatěžuji se taktikou a dalšími věcmi,“ říká.

S klubovými trenéry vychází dobře, nijak s nimi nesoupeří. To ani nejde. Naopak všichni dobře vědí, že spolupráce přináší výsledky. „Opravdu nejsme jejich konkurence, ale spíš pomocníci,“ tvrdí s úsměvem. „Navíc bez klubových trenérů by to byla jenom poloviční práce. Víme o sobě, což je perfektní. Strašně se mi to líbí,“ říká.

Do ligových klubů se necpou

Po letech zjistil, že je lepší, když se věnuje pouze dětem z jednoho klubu, než když jsou na hřišti chlapci z více oddílů. „Nemá to takový efekt,“ vypozoroval.

„Ale do ligových klubů už se necpeme, protože víme, že na to mají trenéry prostředky, mohou si to řídit sami, kdežto menší oddíly takové možnosti nemají,“ uvedl.



Mutěnický rodák se výchově mladých fotbalistů věnuje od roku 2000, kdy začínal v Synotu Starém Městě, kde trénoval třeba reprezentanta Ondřeje Kúdelu, Petra Reinberka, Lukáše Droppu nebo Ondřeje Sukupa. „Začátky byly velice těžké, protože jsme neměli žádné materiály, prostě nic. Sháněli jsme to hlavně v zahraničí, ale nebylo to ono,“ přiznává.

Úspěchy se známou metodou později slavil v Šardicích, se kterými hned druhý rok postoupil do žákovské ligy. V roce 2009 kývl na nabídku Wernera Ličky a Bohumila Páníka a zamířil do Ostravy. Na severu Moravy začínal u dorostu, brzy se ale vrátil k mladším fotbalistům.

S žáky Baníku v kategorii U14 se dvakrát stal mistrem. „Jeden rok se nám s Ondrou Šašinkou, Smékalem, Hurtou, Freitem, Fárkem, Bolfem, Chvějou, Holišem a dalšími kluky povedlo skončit před Olomoucí o osm bodů a měli skóre 294:8. Byl to výjimečný ročník. Jenom škoda, že se zrovna ten rok nehrálo o mistra republiky, což mě trošku mrzelo,“ pravil.

V Baníku ale po výměně majitele skončil a přesunul se do sousedních Vítkovic, odkud kvůli špatným vztahům přešel do Třince. „Když mi tam vedoucí mládeže řekl, že mu nejde o kvalitu, ale o kvantitu, tak jsem se rozhodl, že skončím,“ líčí.

Při práci pak vystudoval metodu Coerver® Coaching. S nejvyšším vzděláním pak na Moravě organizoval akademie a pořádal kempy. První byl právě v Kyjově.

Jelikož chtěl, aby se věhlasná metoda dostala mezi široké spektrum dětí a i do těch nejmenších vesnic a klubů, osamostatnil se. V roce 2018 založil Fotbalovou akademii technických dovedností a coby individuální trenér se věnuje dětem. „Jinou práci už bych asi nedělal. Do klubu už bych se asi zpátky nevrátil, i když bych v případě potřeby vypomohl,“ říká.

Úspěchy už přišly

Že práce má smysl, dokazují výsledky družstev, kterým se dlouhodobě věnuje. Naděje Kyjova vyhrály okresní ligu přípravek a uspěly i v Ondrášovka Cupu.

Právě v něm zazářily i Bohdalice. Celek z Vyškovska se dostal až do celostátního finále a zahrál si třeba proti Slavii, což se dětem z podobných vesnic málokdy poštěstí. „Ale byly to dva roky práce. Kluci se pečlivě připravovali,“ upozorňuje.

Úspěchy slaví i Jarcová na Valašsku. „Kluci z přípravky v konkurenci Vsetína a Valašského Meziříčí se stali přeborníky okresu,“ vyzdvihuje Trávník.

Nově porovnává své svěřence mezi sebou. Právě v Jarcové plánuje uspořádat miniturnaj, kterého se zúčastní Vsetín, Valašské Meziříčí a Bohdalice.

„Chci vidět v zápasech, co jsme děti naučili. Máme radost z toho, že umí udělat kličku, postavit se správně k soupeři správně. Je to ocenění naší práce,“ prohlásil.

V létě navíc Trávník plánuje v Kyjově, Mutěnicích a Valašském Meziříčí uspořádat příměstský fotbalový kemp. „Ale máme i program pro patnáctileté děti. Bohužel jsme tyto kluky ještě v žádném klubu nevychovali. To už je ale spíš týmový trénink, směřuje to k tomu zápasu,“ vysvětluje.

Ne všichni chlapci ale vydrží a dojdou až do cíle. „Každý trénink je originální. Někdy je to zdlouhavé, spousta dětí to vzdá. Bohužel nejsou trpělivé, nemají dlouhodobé cíle. Nechtějí se posunout dál a být lepší fotbalisty,“ mrzí Trávníka.