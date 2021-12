Vu Quoc Dat samozřejmě zná seriál Okresní přebor a postavu vietnamského fotbalisty Fun Din Dunga. „Je to jeden z mých nejoblíbenějších českých seriálů. Postava Fun Din Dunga je vtipná. Občas mi tak říkají kluci v kabině,“ směje se 28letý fotbalista, který si před nástupem do první třídy vybral v kalendáři jméno Martin.

Pojďme k seriálu Okresní přebor. Jistě jste ho sledoval, viďte?

Samozřejmě! Je to jeden z mých nejoblíbenějších českých seriálů. Postava Fun Din Dunga je vtipná, kluci v kabině mi tak občas říkají.

Vu Quoc Dat, který si vybral české jméno Martin, aktuálně hraje okresní přebor v Jiříkově.Zdroj: soukromý archivJak jste se vůbec dostal k fotbalovému trávníku?

Začal jsem zhruba v šesti letech. Můj strýc tehdy kopal za Varnsdorf a vzal mě sebou na zkoušku, aby se vidělo, zda mě fotbal bude vůbec bavit. Přihlásil mě do přípravky. Je pravda, že už předtím jsem si pro radost čutal na dvorku.

Vzpomínáte na první tréninky? Jaké byly?

První tréninky byly především formou hry, v přípravce to ani jinak nejde. Tréninky a především samotná hra mě od začátku bavily. Musím přiznat, že na konkrétní zážitky z tréninků si zase tak nevzpomínám, jelikož jsem na ně měl od rodičů kvůli špatným známkám zakázaný vstup. Jednoduše řečeno, každý možný trénink byl pro mě zážitkem.

Vy jste mnoha kluby neprošel, je to tak?

Máte pravdu. Hrál jsem pouze za dva kluby - Varnsdorf a Jiříkov. Nejlépe se mi asi hrálo pod trenérem Přibylem, který mi důvěřoval a dával hodně šancí. Teď jsem ale spokojený v Jiříkově. Mám to tam rád, fotbal si užívám.

Stejně jako seriálový Fun, i vy působíte v klubu z okresního přeboru. Jak jste se vůbec dostal do Jiříkova?

Oslovil mě náš kapitán David Šolc. Hráli jsme spolu malou kopanou v Praze. Lákal mě, abych se do klubu na severu přidal. Já souhlasil.

Fotbal vám jistě přinesl spoustu nevšedních zážitků. Co vám nejvíc utkvělo v paměti?

Rozhodně nezapomenu na jednu situaci. Náš trenér si spletl jména na soupisce. Mého spoluhráče, brankáře, který má také vietnamské kořeny, omylem postavil místo mě do základní sestavy na pozici záložníka. Svojí chybu si uvědomil až v průběhu zápasu.

Vybral byste nejhezčí gól, který jste doposud vstřelil?

Těžko říct. Ale bude to asi ten z voleje do šibenice. To jsem hrál za žáky ve Varnsdorfu a ještě snil o velké kariéře fotbalisty.

V poslední době se na fotbalových trávnících hodně řeší rasismus. Máte s ním nějaké zkušenosti?

Bohužel ano. Zvláště z řad diváků nebo frustrovaných soupeřů. Hodně to zamrzí.

Vu Quoc Dat, který si vybral české jméno Martin, aktuálně hraje okresní přebor v Jiříkově.Zdroj: soukromý archivPojďme k příjemnějším věcem. Fandíte Spartě, nebo Slavii?

Jedině Spartě!

Je nějaký tým, za který byste si rád zahrál?

Pokud se mi ozve Sparta, tak nabídku zvážím. Jinak jasně vede Jiříkov.

Prozradíte čtenářům, čím se živíte a co váš ještě baví?

Jistě. Pracuji v IT oblasti ve Škoda Auto. Kromě fotbalu mě baví další sporty. Třeba basketbal nebo lyžování. V poslední době chodím rád na túry do přírody. Když je ale venku hnusně, snažím se sledovat nové filmy a poslouchat hudbu. Tu se pak snažím naučit hrát na kytaru nebo ukulele.

Jak se vaše rodina vůbec dostala do Česka?

To bohužel do detailu nevím. Mamka se do Čech dostala přes Německo. Můj dědeček byl vysoce postavený v armádě, u táty to bylo podobné. Vietnam byl v té době spřátelený s tehdejším SSSR. Právě proto bylo možné cestovat mezi zeměmi.

Na facebooku máte jméno Martin Dat. Jak jste k němu přišel?

Den před nástupem do první třídy základní školy jsem si procházel kalendář a vybral jméno, které se mi nejvíce líbilo.

Už dlouho dobu celý svět zužuje koronavirus. Jak vše zvládáte?

Situace je smutná, doufám v lepší zítřky. Pevně věřím, že začneme zase normálně žít a bez problémů odehrajeme jarní část soutěže. Jsem očkovaný a jsem za to rád. Nevidím jinou cestu, jak se viru zbavit.

