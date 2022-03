Ale ještě předtím se ve čtvrtek vydá do Stockholmu na zápas české reprezentace s domácím Švédskem v baráži o mistrovství světa. Vítěz jde na Poláky, poražený končí.

Z městečka Fagersta s jedenácti tisíci obyvateli poblíž Västeras to bude mít dvě hodiny cesty autem.

První švédský titul jsme slavili týden, vzpomíná bývalý brankář Melichárek

Jak se ve Švédsku nahlíží na tenhle souboj?

Bavil jsem se o tom se spoluhráči z týmu i trenérem, který je Holanďan, Švédové se na tenhle zápas hodně těší. Čechy berou jako rovnocenného soupeře, ale věří si, i když nemůže hrát kvůli kartám Zlatan, a to bude pro domácí velké oslabení.

Takže očekávají postup svého celku?

Jojo, samozřejmě. Ale není to žádný bezbřehý optimismus, spíš zdravé sebevědomí. Určitě do toho dají všechno.

Koho favorizujete vy?

Do Stockholmu se chystám osobně, budu fandit samozřejmě našim, ale favoritem je podle mě Švédsko.

Našim říkáte Čechům, jak si ve Švédsku zvykáte? Sedí vám jejich nátura?

Oni jsou hodně přátelští, otevření, se vším pomůžou. A co pro mě bylo milé překvapení, že většina i starších lidí tady umí anglicky. To mě uklidnilo, že se nebudu muset učit švédsky. (úsměv)

Šilhavý týmu věří. Semkneme se. Dokážeme hrát velké zápasy, hlásí kouč

Angličtinu ovládáte z předchozího zahraničního angažmá?

Byl jsem tam tři roky na univerzitě a chytal jsem za Mickleover FC. To byla skvělá zkušenost i lidé tam byli stejně otevření, vstřícní. To je na západ od nás všude.

Co vás vede k tomu, že se vydáváte na tahle zajímavá angažmá?

Ono nejde jenom o fotbal, ale také o zajímavou osobní zkušenost. Do Anglie jsem šel studovat na University of Derby. Nakonec jsem se posunul i fotbalově, chytal jsem na poměrně kvalitní úrovni. Trénoval nás chlapík, který měl starty v Premier League. Chtěl jsem se tam jednou vrátit, ale to zatím nevyšlo, proto jsem zvolil Švédsko. Je to krásná alternativa.

Když se ještě vrátím k té baráži. Pro Čechy je důležitá i proto, že na světovém šampionátu dlouho chyběli, jak to berou Švédové?

Fotbal je tady v posledních letech na vzestupu. Nároďák to potvrdil na posledním Euru, kde se probojoval mezi posledních osm celků. Teď to chtějí potvrdit postupem na světový šampionát.

Vášnivý fotbalový čtenář. Zajímá mě vše, ozval se Deníku sekretář z Bohuňovic

Jaké tam má vůbec fotbal postavení v hierarchii ostatních kolektivních sportů? Číslem jedna asi bude hokej…

To určitě. Ale hodně záleží na dané lokalitě. Fotbal je většinou sport číslo tři, kromě hokeje před ním ještě bývá bandy, s tím v popularitě soupeří. Ale jak už jsem řekl, s úspěchy z posledních let jde fotbal nahoru. Do sportu tady jde obecně hodně peněz.

Jak se to projevuje?

Konkrétně ve fotbale jsou obě nejvyšší soutěže plně profesionální a řekl bych, že také třetina týmů ve třetích ligách. Působí tady řada cizinců i ve čtvrté a páté lize. Nejen z Evropy, ale i z Ameriky a Kanady. Jsou tady celkem slušné finanční podmínky.

Chlubil se Zelenskyj dresem s hákovým křížem? Ruské lži vedou i k fotbalu

Vy hrajete ve Švédsku jenom fotbal, nebo i pracujete?

Momentálně jsem dostal nabídku stát se trenérem gólmanů na místní střední škole. Budu tam docházet třikrát týdně, dohodil mně to trenér našeho prvního týmu, který tam také působí, takže já jsem k tomu přišel tak trochu jako slepý k houslím. Do června to zkusím.

Jaké jsou ambice vašeho klubu Fagestra Södra IK?

Předloni spadli ze čtvrté do páté ligy, chtěli by se dostat zpátky. Uvidíme, jak to dopadne. Přišel nový trenér se zkušenostmi z Blízkého východu… Jsem rád, že jsem se stal součástí tohoto projektu. Ve Švédsku se hraje jaro– podzim, soutěž nám začíná9. dubna, takže bych tady rád vydržel do října. Pokud bychom postoupili nebo aspoň hráli třeba v elitní trojce, uvažoval bych, že bych zůstal i na další sezonu.