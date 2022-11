OFS Šumperk

Šumperský fotbalový svaz se může pyšnit hned 52 rozhodčími. Jenže… Aktivních je momentálně pouze 38. „Ostatní jsou zranění nebo dlouhodobě omluvení. Ale jsou vedení jako rozhodčí,“ prozradil předseda Komise rozhodčích Okresního fotbalového svazu Šumperk Robert Šrejma.

A ač se může zdát počet dostatečný, tak není. „Je to podstav. My své soutěže obsazujeme, ale rozhodčí chybí v krajském fotbalovém svazu i v ostatních okresech. Takže půjčujeme třeba deset arbitrů na kolo a potom nám chybí na naše soutěže,“ dodal Šrejma.

A obdobně jako v Přerově i na Šumpersku je problém rovněž s věkovou strukturou. „Máme na seznamu hodně osmdesátníků a starších rozhodčích, kteří navíc můžou skončit ze dne na den. Je jich asi deset až patnáct, takže bychom stejný počet potřebovali doplnit do optimálního stavu. Potřebujeme generační obměnu,“ potvrdil předseda.

Podívejte se: Statistiky divize E: Fotbal v kraji táhne, kdo je zlý muž?

„Rozhodčí nad šedesát let už nejsou perspektivní. V okresech je problém, že sem přichází sudí, kteří padají z kraje kvůli věku. My je samozřejmě necháme dopískat a nemáme s tím problém, pokud to zvládají a nejsou na ně stížnosti. Ale potřebujeme spíše mladé, které bychom uvítali,“ pokračoval.

„Díky kampani Chci pískat se nám povedlo, že nějaké mladé pod osmnáct let máme. Jsou tam asi čtyři, potom i nějací okolo dvaceti, kteří mají budoucnost, že by mohli jít do kraje,“ věří Šrejma.

Na rozdíl od Prostějova a Přerova se však nestává, že by museli pískat laici. „V rámci okresů je tady na tom nejlépe Olomouc a my jsme hned za nimi. Nemusíme si půjčovat z jiných okresů, jako je tomu jinde. To spíše my doplňujeme krajské soutěže,“ říká Šrejma.

Ani v OFS Šumperk žádné velké stopky nerozdávají. „Když někoho potrestáme, tak tím, že jezdí jen jako asistent, ale jinak nebyla potřeba někoho výrazně trestat. Měli jsme pouze nějaké rozhodčí, které jsme vyřadili z listiny kvůli alkoholu, jinak jsme stopky nedávali,“ uzavřel Robert Šrejma.