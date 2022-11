Troubecký střelec nasázel 12 gólů ve třech posledních zápasech!

Předešlý domácí zápas pět gólů do sítě Skaličky, pak výjezd do Bochoře a jediná trefa týmu do sítě domácích, minulý víkend hned šest gólů béčku Lipníku nad Bečvou, které Troubky doma rozstřílely poměrem 11:0. To je vizitka Kanonýra Deníku Martina Kollera v závěru podzimu okresního přeboru OFS Přerov. Nevídané.

Martin Koller v dresu přerovské Viktorie | Foto: Deník/Jan Pořízek

Kanonýr Deníku Čtyři góly? Kapitán Beňova to udělal zase! I s nataženým svalem V profesním životě coby obchodní zástupce prodává betonové výrobky. V tom fotbalové je mu beton… Koller tedy nasázel dvanáct gólů ve třech posledních zápasech a díky poslednímu představení, kdy dal hattrick v obou poločasech, překonal svůj kariérní rekord, který činil pět přesných zásahů v jednom klání. K vytouženému návratu Troubek do I. B třídy tak Martin Koller pomohl již 24 góly! Není tak pochyb o mistrovi ani o nejlepším kanonýrovi podzimu. „Řekli jsme si, že musíme hrát I. A třídu, víc makáme. Okres je pro nás povinnost, v další sezoně chceme zase postoupit. Máme na víc,“ měl jasno Martin Koller už před dvěma týdny. Neuteče ale střelec takového formátu Troubkám někam do vyšší soutěže? „Mám nějaké nabídky, ale bojím se o své zdraví. Staré zranění se mi pořád vrací. Ale přemýšlím o tom,“ prozradil přerovský odchovanec, který se Kanonýrem Deníku stal již během předminulého víkendu, povyprávěl svůj jedinečný (a trošku smolný) fotbalový příběh, a přestože bychom chtěli hledat a představit čtenářům jiného střelce, Koller nám nedal v hledání šanci. Dvojitý hattrick je dvojitý hattrick. Prokletý malíček. Troubecký Koller měl na ligu, teď dal pět gólů v okrese

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu