Dva hattricky v Křenovicích! Kasu nemáme, klasika je slivovice, říká střelec

/KANONÝR DENÍKU/ V dosavadním průběhu sezony okresní soutěže se trefil pouze jednou, teď musí do fotbalové kabiny v Křenovicích přinést láhev slivovice za hattrick. Není navíc sám, kromě zkušeného Stanislava Janáčka dala v sobotu béčku Tovačova tři góly také mladičká posila Ondřej Tichý. No a nechybělo moc a hattrick oslavil i nejlepší střelec týmu Zdeněk Zezula. I tak to ale vypadá na pořádnou křenovickou party.

Kanonýr Deníku z Křenovic Stanislav Janáček | Foto: archiv S. Janáčka

Kanonýr Deníku Ve čtyřiadvaceti začal s fotbalem. Úkaz Drobný už sází góly v krajském přeboru! /KANONÝR DENÍKU/ Ještě před rokem kopal 2. Přerovskou ligu malé kopané za tým K-stánek. V… Přečíst článek > Křenovice doma rozdrtily Tovačov B 9:1 a jako kanonýra Deníku na Přerovsku jsme tento týden zvolili 38letého harcovníka domácích Stanislava Janáčka. „Oslavíme to ale asi až za čtrnáct dní. Naštěstí nemáme kasu, maximálně se donese vždy flaška, asi klasicky slivovice,“ prozradil střelec. Podobně střelecky plodný víkend prý nepamatuje. „Dva hattricky jsme tady ještě neměli. Já osobně jsem jednou dal nejvíc pět gólů, ale to už je pěkně dávno,“ pousmál se Stanislav Janáček. První dva své góly vstřelil hlavou, kdy netradičně na zadní tyči při rohu zaskakoval za stopera Tomáše Moronga, který střídal. „Většinou nabíhám na přední tyč,“ pokrčil Janáček rameny. Možná se tedy v Křenovicích rýsuje změna v zahrávání standardek. Měnit ale nejspíš nebudou exekutora penalt, kterým je právě Janáček. Z pokutového kopu završil v 84. minutě hattrick. „Ale chtěl jsem, aby na ni šel Zdeněk Zezula a hattrick dal on. Nechtěl,“ prozradil Janáček. Ponorka a oživení? Pavel Hošek skončil na lavičce Beňova Dva góly kromě Zezuly měl na kontě i teprve 18letý mladíček Křenovic Ondřej Tichý. A když dostali domácí v 89. minutě další možnost zahrávat penaltu, Tichý šel do toho. A druhý hattrick byl na světě. „Nebál se toho,“ usmál se Stanislav Janáček. Tichý nastupoval na podzim v krajské soutěži dorostu za Brodek u Prostějova, teď se v Křenovicích mezi muži prezentoval skvěle. „Je rychlý, říkal jsem mu, že toho musí využít,“ zmínil Janáček. Po zápase klobáska Křenovice se nachází v polovině tabulky nejnižší okresní soutěže a žádné ambice na postup do vyšších pater aktuálně nemají. Fotbalem se baví. „Důležité je udělat si žízeň a dát si po zápase párek nebo klobásku,“ má jasno Stanislav Janáček. Tým z vesničky u Kojetína se momentálně snaží přilákat mladé hráče, kteří působili v dorostu či u mužů kojetínského Slavoje, který nedávno ukončil svou činnost. Na soupisce má pro tuto sezonu i exligového fotbalistu Libora Žůrka. Janáček by si tak mohl zahrát i s bývalým útočníkem Baníku Ostrava. „Za celou dobu jsem ho u nás ale neviděl,“ přiznal závěrem Stanislav Janáček. Pavel Vrba: Začátky v Přerově mi pomohly. Hranicím teď závidíme

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu