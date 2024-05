Legenda Radslavic v Prosenicích. Jemelka hodnotí přebor, rozhodčí i Kozlovice

Začínal v Kozlovicích, kde mužům v roce 2001 pomohl coby dvacetiletý mladík vykopat postup do I. A třídy. Po štacích v Lověšicích či Staré Vsi zamířil Michal Jemelka do Radslavic, kam také v roce 2008 z Kozlovic i definitivně přestoupil. A stal se hrající legendou klubu. Od jara ovšem kývl na změnu, přesunul se do Prosenic, které nesou název Radslavice B. Proti lídrovi okresního přeboru z kozlovického béčka nastoupil v obraně.

Fotbalisté FK Kozlovice B zvítězili v Prosenicích nad béčkem SK Radslavice | Video: Deník/Ivan Němeček

Osobnost Deníku Loni smolař divize. Pracant a střelec Kašpárek teď myslí na áčko Baníku Ještě před rokem aspiroval kvůli zraněním na post smolaře jara v rodném Přerově. O rok… Přečíst článek > „Věk nezastavíš, to je skutečnost. Parta je tady dobrá, teď se klukům navíc celkem daří. Oslovili mě, jestli si s nimi nechci ještě zahrát. A tak jsem do toho šel a chtěl bych v tom pokračovat i v příští sezoně,“ prozradil Michal Jemelka. OBRAZEM: Béčko Kozlovic udělalo krok k postupu. Chce posilovat Má to však jednu podmínku. „Pokud dál půjde o spojený mančaft. Nevím, jak to bude, ale pokud dál Prosenice budou propojené s Radslavicemi, chtěl bych hrát v Prosenicích,“ potěšil Jemelka prosenické fanoušky. V sobotu naskočil proti celku, ve kterém začínal. Kozlovice B na vyhlášeném prosenickém pažitu zvítězily 5:0. Souboj prvního s třetím byl výsledkově až příliš jednoznačný. „Náš tým má vyšší věkový průměr, i když to všechny v okresním přeboru. Kozlovice jsou výjimkou, mají šikovné mladé kluky, kteří si dokážou naběhnout do prostorů, ti starší tomu dají hlavu. Líbí se mi, jak hrály, výsledek odpovídal,“ pochválil Jemelka kozlovické béčko. Okres a I. B třída? Je to rozdíl To už pravděpodobně postoupí do I. B třídy. Tedy soutěže, kterou kope i radslavické áčko. Třídy, kterou dobře zná také Michal Jemelka. „Okresní přebor je stoprocentně pomalejší. I. B třída je důraznější a každá chyba se trestá. Smůla navíc je, že na okrese nejsou rozhodčí,“ zmínil zkušený matador i zásadní problém, který musí řešit okresní svazy v celé republice. „Třeba ‚Pan Pravítko’, ten mě píská od žáků. A při mém věku 42 let ho potkávám vlastně třicet let. A mladí kluci nejsou. Kvalita sudích je v této soutěži slabší, ale určitě bych tohle nepřičítal výsledku 0:5 s Kozlovicemi, to v žádném případě,“ upozornil závěrem Michal Jemelka. Prosenice, chcete-li Radslavice B, nadále figurují na pěkném třetím místě okresního přeboru. V posledních pěti kolech je čekají duely ve Vlkoši, Dolním Újezdu s Lipníkem B, doma s Bochoří, v Čekyni a na závěr Prosenice uvidí další derby s Pavlovicemi.

