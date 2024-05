Po dvou gólech vstřelili Martin Niesner a Tomáš Kuban, jednou se trefil Jan Mohapl. Prosenice nepředvedly vyloženě špatný výkon, ve finální fázi však narážely na připravenou kozlovickou defenzivu.

„Kozlovice byly víc na balonu, šlo poznat, že tam měly zkušené hráče, kteří hráli i vyšší soutěž. Ti to dokázali rozdat a proměnit šance. My jsme možná bojovali, ale dostali jsme laciné góly, což padá i na můj vrub,“ ohlédl se zkušený matador domácího celku Michal Jemelka.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Vypadá to, že kozlům už by postup do I. B třídy, tedy nejnižší krajské soutěže, sebral jen zázrak. A není to tak, že by týmu titul vykopaly posily z divizního áčka.

„Áčko má užší kádr, než by na divizi potřebovalo, a má teď spoustu zraněných. Není možnost odtud brát posily, jsem rád, že si to ukopáváme sami. Ale do budoucna by určitě nějaké propojení s áčkem mělo být. Uvidíme, kdo z dorostu začne přípravu s áčkem a jakým způsobem A-tým posílí,“ nastínil Petr Vařecha.

Rozjetý Postřelmov dal Brodku pětku, v poli si zahrál i gólman

Vyhlídky směrem k další sezoně má béčko Kozlovic pozitivní. „Z dorostu nám vycházejí další kluci, kteří budou určitě právoplatnými členy našeho týmu. Musíme je zapracovat. Máme plány i co se týká posil, jestli vyjdou, nebo ne, uvidíme,“ prozradil trenér.

Ve hře by mohl být i příchod některých zkušených borců z kozlovického áčka, I. B třídu už za Radslavice chytal například brankář Petr Kadlec.

„Něco takového se chystá, ale necháváme to otevřené,“ pousmál se závěrem Petr Vařecha.

SK Radslavice B – FK Kozlovice B 0:5 (0:2)

Branky: 25. a 75. Niesner, 34. a 57. Kuban, 48. Mohapl.

Rozhodčí: Navrátil – Haluzík, Kopřiva. ŽK: Jemelka (Radslavice B). Diváci: 150.