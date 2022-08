Tři góly zaznamenali také mladíček Tomáš Kuban a další kozlovický navrátilec Jiří Kuba. Poslední jmenovaný, 45letý Kuba, uzavřel krásnou střelou z přímého kopu v nastavení na konečných 12:0.

VIDEO: Penalta gólmana na gólmana a závěrečný přímák

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

„Dvanáct gólů? Pro lidi super, všichni si zahráli, nikdo se nezranil,“ oddechl si kapitán kozlovického béčka. „Pro lidi se to tady hraje, i když v Kozlovicích byl vždycky byl náročný divák. Dneska ale budou asi odcházet spokojeni, v šatně je taky spokojenost. Premiéra se povedla,“ dodal.

A hodnocení zápasu? „Nechci podceňovat Starou Ves, ale tušili jsme, že tam něco není v pořádku, že v minulé sezoně byl kádr v rozkladu. Nechci tím soupeře nějak hanit. Ale chtěli jsme určitě vyhrát.“

Béčko hlavně pro dorostence

Kozlovice v roce 2014 postoupily do divize, kde se okamžitě zařadily mezi elitní celky. Zapomínat se ale nesmí ani na kozlovickou mládež. A právě to je jeden z důvodů, proč nyní v sezoně 2022/23 vznikl mužský B-tým.

„Vedení oslovilo, v uvozovkách, legendy, co jsme tady kdysi kopávali, s tím, že se tady něco chystá. Že budou vycházet silné dorostenecké ročníky. Jestli bychom prý nechtěli založit béčko. Byla to samozřejmě obrovská výzva – potkat kamarády, se kterými jsme spolu hrávali,“ upřesnil Vladimír Mánek.

Kromě něj či zmiňovaného Jiřího Kuby v kozlovickém A-týmu dříve působili také jedni ze strůjců památného postupu Tomáš Petráš či Tibor Heger. Na hřišti při nedělní premiéře nechyběl ani David Střelec, který už prý s A-týmem bude hrávat pouze domácí duely.

Střelec by však měl být jediným z hráčů silného divizního týmu, který bude kozlovickému béčku vypomáhat.

„Z áčka jinak nebudeme nikoho oslovovat. Kluci dorostenci s nimi trénují, myslím, že nikdo nebude potřeba, zvládneme to sami,“ věří Mánek.

Jaké tedy má B-tým FK Kozlovice ambice? Minimálně v této sezoně musí být všem naprosto jasné.

„Dostali jsme nějaký plán, co bychom do tří let chtěli vykopat. Myslím, že tento rok s kádrem, který tady je doplněný výbornými dorostenci, letos určitě postoupíme. Příští rok se uvidí. Do tří až čtyř let bychom chtěli do I. B třídy,“ prozradil závěrem Vladimír Mánek.

FK Kozlovice B – SC Stará Ves 12:0 (4:0)

Branky: 3., 46. a 80. Kuban, 8., 20. a 55. Mánek, 38., 75. a 90. Kuba, 59. Niesner, 67. Maluda, 76. Bartůněk.

Rozhodčí: Oulehla – Horák, Tomeček. Diváci: 69.