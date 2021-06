Pokud se na situaci však zaměříme důkladně, už se založení druhého mančaftu dá pochopit. Horní Moštěnice totiž obětovala dorostenecký tým. „V dorostu už bylo málo kluků, tak jsme se domluvili, že jej zrušíme a mladí hráči souhlasili, že založíme béčko a oni za něj budou hrát,“ prozradil předseda klubu Marek Suchánek.

Ale nebude se jednat o kádr složený pouze z nezkušených mladíků. „Obvolali jsme ještě starší hráče, kteří tady hráli a ti se vrátili a doplní soupisku, takže to bude takový mix, ale převažovat budou ti mladší,“ objasnil Suchánek.

Klub si od záložního týmu slibuje jednodušší přechod odchovanců do áčka. „V béčku se rozehrají a rozkoukají v mužském fotbale a postupně si je budeme vytahovat. Zatím béčkaři trénují s áčkem, ale chodit hrát budou za béčko, protože by jinak nedostávali tolik herního prostoru,“ pokračoval Suchánek. „Navíc dorostenecká soutěž už nebyla tak kvalitní a týmů v ní ubývalo,“ dodal.

Postup a přísun diváků

A jaké jsou plány B týmu? „Co jsme hráli přáteláky, tak máme na to, abychom se pohybovali nahoře. Následně ale budeme chtít alespoň o jednu soutěž postoupit, protože okresní soutěž nebude tak kvalitní a nejlepší pro mladé kluky bude okresní přebor.

V okresní soutěži pak na Horní Moštěnici čeká spoustu soupeřů z nedalekých obcí. Pokud se to spojí s tím, že za béčko bude hrát hodně místních hráčů, tak je velká pravděpodobnost, že zápasy budou vyhledávané diváky. „Je možné, že na béčko bude chodit více lidí než na áčko. Většina soupeřů je tady z okolí Přerova a bude to i tím, že přijede více hostujících fanoušků,“ ví Suchánek.

Nově složený tým odehrál například duel se Starou Vsí. „To tady bylo přes dvě stě diváků,“ prozradil předseda. „Navíc už je to spoustu let, co jsme hráli například proti Bochoři, což je derby. Zápasy budou atraktivní pro lidi. Naopak s áčkem hrajeme I. B třídu a je tam spoustu klubů, kam se musí cestovat a tolik lidí nepřijde,“ dodal.

Je paradoxem, že jinde celky ruší béčka či mužské kategorie nebo putují do nižších soutěží kvůli nedostatku hráčů a v Horní Moštěnici vznikl nový tým. „Šli jsme do toho s tím, že áčkaře nebudeme do béčka vůbec zapojovat. V prvním týmu máme patnáct, šestnáct lidí, v béčku je to dost podobné. Je zajímavé, že ostatní si stěžují na nedostatek hráčů po okolí a my jich máme dost,“ uzavřel Marek Suchánek.