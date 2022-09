Začala 67. minuta zápasu, suverénní lídr přerovského okresního přeboru z Domaželic vede 3:0, navíc hraje skoro celý zápas proti deseti, protože domácí Zhydkov v 18. minutě napálil pěstí soupeři. Jasná záležitost, říkáte si? Ani omylem.

Béčko Všechovic hrající v Horním Újezdu hrálo ve druhém poločase z kopce a nakonec otočilo na 5:3! „Neskutečný zápas, který se zapíše se do historie újezdského fotbalu,“ rozplýval se vedoucí domácích Tomáš Koryčánek. „Takový obrat v deseti a navíc proti lídrovi tabulky se jen tak nepodaří. Kdo na zápas dorazil, nelitoval famózní,“ dodal.

„Ve druhém poločase se nám rozpadla obrana, protože dva střídali kvůli zranění a do defenzivy šli ofenzivní hráči. Prostě nás soupeř přehrál, měl kvalitu na míči, chuť a bojovnost,“ uznal hostující předseda Martin Skýpala.

Třešnička na dortu

A proč si nikdo nebude pamatovat oficiální konečný výsledek? Aby těch zajímavostí nebylo málo, utkání muselo být kontumováno! Výhru 3:0 nakonec zapsali hosté z Domaželic.

Za Horní Újezd (chcete-li Všechovice B) totiž občas naskakují hráči z áčka Tatranu. A proti lídrovi soutěže byli na soupisku zapsáni tři. To je o jednoho více, než povolují regule.

„Nevěděli jsme to nikdo. Ani lidé z áčka Všechovic, ani náš předseda. Vedoucí týmu z Domaželic ale už po zápase říkal, že to bude mít dohru,“ zavzpomínal legendární újezdský kanonýr Jiří Bělík.

„Rozhodčí si to také nezkontrolovali, podle nás by takto zapsané hráče na soupisce do utkání neměl pustit ani systém. Ale samozřejmě jsme my dostali ještě pokutu,“ dodal Bělík.

Kontumace nekontumace, na tenhle mač budou v Horním Újezdu vzpomínat ještě dlouho. A rozhodně ne jako na prohraný.