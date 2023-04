Šest gólů v jednom zápase, to se jen tak někomu nepovede. Jednadvacetiletý Vlastimil Drábek to zvládl. „Popravdě ani nevím, jak se to povedlo. Všechno bylo hrozně rychlé,“ usmíval se střelec a dodal: „Každopádně je to premiéra, nikdy se mi to nepovedlo.“

Po chvilce si ale přece jenom pět ze šesti svých gólů vybavil. „Dva byly stejné. Viktor Bartoník (v utkání hattrick, pozn. red.) utekl po lajně dal to pod sebe a já to dal do prázdné. Dva jsem vstřelil hlavou na zadní tyči a u dalšího jsem si zpracoval centr,“ popsal nedělní hrdina béčka Bohuňovic.

Rychlá adaptace. Posila Medlova pálí. Věřím, že dveře výš nejsou zavřené, říká

Jeho tým totiž neměl ideální vstup do jarní části sezony. V předchozích dvou duelech padl s posledním Újezdem (0:1) i předposledním béčkem Hluboček (3:5). „Jsem rád že jsme tentokrát vyhráli. Předchozí dva duely se nám nevyvedly. Musím pochválit celý tým, který na tom má zásluhu. Všechny naše akce vyšly, jak měly. Dokonce mohla být výhra ještě vyšší,“ hodnotil Drábek.

Bohuňovice měly snový nástup do zápasu. Už v 8. minutě vedly 4:0 (góly padly v 1.,3., 6. a 8. minutě).

„Po zkušenostech z minulého vzájemného zápasu, který byl velice těžký, jsme si řekli, že na ně musíme vletět. Nikdy bych neřekl, že povedeme v 8. minutě 4:0. Hodně je asi zaskočila naše agresivní hra, protože jsme je napadali, oni na to nebyli připraveni a dělali strašně moc chyb v rozehrávce, čehož jsme využili a potrestali je. Bylo to pro náš tým uklidňující, protože jsme byli nervózní, že už potřebujeme vyhrát,“ říkal Drábek.

Za stavu 5:0 pak šel soupeř po půl hodině hry kvůli červené kartě do deseti. V tu dobu měl Vlastimil Drábek na kontě dvě trefy.

„V poločase jsme vedli 6:0 a říkali jsme si, že bychom mohli dát deset gólů, ale nebylo to tak, že mám dva góly, tak to došupem na hattrick, to se tak sešlo,“ prozradil.

A Bohuňovicím se to povedlo. Právě díky dalším čtyřem trefám Drábka načepovaly Nové Hradečné desítku. Jeho samotného pak šest gólů - tedy dvojitý hattrick stál dvojnásobnou pokutu. „Normálně je za hattrick flaška do kabiny, já jsem ale musel donést dvě. Bojím se ale, že ještě kluci něco vymyslí, protože říkali, že to nebude stačit,“ smál se Drábek.

Ohlasy z KP: Csaplárova past a dvě červené v Medlově, Poslední Lutín vyhrál

Ten je nejlepším střelcem svého týmu. Po 19. kolech má na svém kontě 15 gólů, což jej řadí na 6. místo mezi kanonýry v soutěži.

„Já jsem vždycky na góly spíše nahrával, ale v této sezoně se mi nějak daří. S patnácti brankami jsem spokojený, žádný cíl, kolika branek bych chtěl dosáhnout ale nemám,“ sdělil střední záložník.

Áčko není téma

Možná si říkáte, proč nedostal příležitost také v áčku Bohuňovic, které působí o tři soutěže výše v krajském přeboru. „Je to takové složitější. Za áčko bych hrál rád a asi by to herně ani nebyl problém, ale z časových důvodů nestíhám trénovat. Hraji ještě amatérskou ligu ve volejbale a věnuji se nohejbalu. Mám toho strašně moc okolo a nevím, jestli bych dostával šance, kdybych chodil jen jednou týdně na trénink. Z toho důvodu jsem se dostal do béčka a jdu si jen tak ze srandy zahrát,“ objasnil.

Fotbalová kariéra bývalého hráče HFK Olomouc, Brodku u Přerova či Černovíra je tak nyní už spíše na druhé koleji. Přitom v minulosti tomu tak nebylo. „Asi tři roky zpět jsem měl zranění. V tu dobu jsem měl formu a fotbal pro mě byl důležitý. Jenže potom jsem byl asi rok mimo, další rok jsem se do toho dostával a ztratil jsem dva roky, kdy jsem toho mohl nejvíce dokázat. Potom už bylo méně a méně času. Teď už ambice asi nemám,“ pokračoval Drábek.

Trenér Rojka končí na lavičce Přerova. Kam má namířeno?

Nyní se tak věnuje jiným věcem - studuje, pracuje, podniká a trénuje. „Začal jsem podnikat ve financích a rozjíždím svoji značku oblečení,“ prozradil.

V budoucnu by toho pak mohl ve fotbale dokázat více na jiném postu. „Už teď trénuji přípravku v Přerově. Na vysoké pak studuji tělesnou výchovu pro vzdělávání se specializací na fotbal. Když to vystuduji, budu tělocvikář a máme k tomu i trenérské licence. Trenéřina by mě v budoucnu lákala, ale dokud můžu hrát sám, tak budu raději na hřišti,“ uzavřel Vlastimil Drábek.