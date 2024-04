Tentokrát šel do brány, i kvůli pozdnímu příjezdu, stejně starý Pazdera. „Jelikož jsem dnes psal přijímačky na výšku, přijel jsem z Brna až chvilku po srazu. Bylo jasné, kdo bude chytat, já jsem chtěl na druhý poločas do pole,“ vysvětlil Marek Ocelka.

Za nerozhodnutého stavu se v okresním přeboru kopou penalty o druhý bod do tabulky. Kozli se rozhodli pro brankářskou rošádu. Proč?

„Minulý týden jsme na penalty prohráli, tak jsem už v sedmdesáté minutě běžel za tréňou, že budu chytat já. Milan je navíc nějaký nemocný a byl z toho zápasu už hotový. Tak jsem to zkusil,“ prozradil Ocelka.

Výsledek? Pustil pouze první střelu, na kterou si ale sáhl. Nechybělo moc a zůstal by neprůstřelný, další dvě penalty totiž Potštátu chytil. „Skoro jsem tam jen ležel a trefili mě,“ zůstal po zápase skromný.

Postup? Měli bychom to zvládnout

Kozlovice B nadále kralují soutěži a každým kolem jsou blíže splnění jasného cíle – postupu do I. B třídy. „Začátek máme vždycky pomalejší, já myslím, že se ještě rozjedeme. Prosenice budou těžký soupeř, ale měli bychom to zvládnout,“ zmínil Ocelka druhý tým tabulky – Radslavice B (hrající v Prosenicích) s pětibodovou ztrátou na lídra.

Marek Ocelka s fotbalem začínal v Dolním Újezdu, od 12 let však je v Kozlovicích a nakoukl i do divizního A-týmu, kde odchytal dvě přátelská utkání. Nyní však dává přednost studiu a hraní či chytání za kozlovické béčko je pro to ideální. „Když jsem skončil v dorostu, v další sezoně se založilo béčko. To bylo super,“ má jasno.

A co přijímací zkoušky? Výsledky se bývalý student olomouckého gymnázia Čajkovského dozví v květnu. A už v pondělí ho čekaly další testy. „Hlásím se na Masarykovu univerzitu do Brna, na ekonomiku a management podniku. Tak doufám, že úspěšně,“ uzavřel Marek Ocelka.

