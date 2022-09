Je začátek vůbec první sezony pro kozlovické béčko a hned slavíte zisk trofeje. Co na to říkáte?

Je to úžasné. Nikdo nečekal, že se to takhle rozjede s vítězným koncem. Nadšení převládá, i když bez střídání, na které jsme v zápasech zvyklí (v okresní soutěži mohou hráči střídat hokejově) je tady taky velká únava.

Jak hodnotíte finálové utkání?

První poločas byl z naší strany vlažný. Prvních patnáct minut to bylo špatné. Pak jsme se do toho pomaličku dostávali, ale musím uznat, že Brodek byl fotbalový. S takovým soupeřem jsme se ještě nesetkali. Ve druhém poločase jsme dali krásné góly. Hra se vyrovnala a myslím, že jsme byli i lepším mužstvem. Škoda některých vyhrocených situací, ale myslím, že divák se bavil.

Zatím v nižší okresní soutěži soupeře válcujete. Teď jste se poprvé proti soupeři z vyšší soutěže, okresního přeboru, zapotili, konečně vyrovnanější zápas?

Určitě. Můžu jen souhlasit. Brodek nás poprvé prověřil. Byl to určitě nejlepší soupeř, se kterým jsme se zatím utkali. Tím nechci ostatní soupeře pomlouvat. O to je ale výsledek cennější.

Jak vnímáte triumf v okresním poháru? Šlo přeci jen spíš o doplňkovou soutěž?

Brali jsme to se vší vážností, dostali jsme za úkol to vyhrát (směje se). To se nám povedlo, takže maximální spokojenost. Tvoří se tady nový tým. Pořád se sehráváme, poznáváme, takže to posloužilo samozřejmě i jako dobrá příprava.

Cesta B-týmu Kozlovic Pohárem FAČR-Lionsport:

Čtvrtfinále: FK Kozlovice B – Vlkoš 5:0 (2:0)

Semifinále: FK Kozlovice B – Soběchleby 9:1 (5:0)

Finále: FK Kozlovice B – Brodek u Přerova B 4:1 (1:1)



Nejlepší střelec: Tomáš Maduda (4)