Ten se do podobných situací na pravém křídle dostával hlavně v prvním poločase, ve kterém Kozlovice pálily jednu šanci za druhou. Sám Přikryl se jednou dokonce dostal sám před gólmana domácích Dobeše, finální fázi ale neřešil dobře. „Měl jsem zakončovat levačkou, ještě jsem si to chtěl stahovat, ale gólman mi to vypíchl,“ kroutil hlavou kozlovický rychlík.

„Váhali jsme v koncovce nebo předfinální fázi. Hlavně po rychlých kontrech jsme si dokázali šance vytvořit, tam to chtělo dát gól,“ byl si vědom trenér hostů Roman Matějka.

„V prvním poločase byly Kozlovice lepší, kdyby to bylo třeba 0:3, nemohli jsme nic říct,“ uznal i všechovický kouč Zbyněk Vinklar.

Ten si však pro druhý poločas schovával v rukávu eso jménem Tomáš Orava. Tento příchod okamžitě rozpumpoval ofenzivu Tatranu. Orava mohl už po pěti minutách otevřít skóre utkání, jeho střela jen těsně minula Konečného bránu. Silný útočník dělal Kozlovicím velké problémy.

„Tomáš je soubojový hráč, ví si v tom rady. Udržel míče, dostávali jsme se lépe nahoru, ale jde na něm ještě trošku vidět tréninkové manko, takže ho točím tak na ten poločas,“ zmínil Zbyněk Vinklar.

„Ve druhém poločase to bylo ovlivněné hodně sluníčkem, co jsem se bavil se stopery. Orava je důrazný hráč, dělal nám trošku problém, ale kluci de facto neviděli, kam ten balon letí. To nás trošku zlobilo a podepisovala se na nás i nervozita,“ přiznal Roman Matějka.

ROZHODNUTÍ Z PRAVÉ STRANY

Kozlovice se přeci jen ve druhé půli dočkaly. Štěpán Přikryl se uvolnil na pravém křídle a Martin Schlehr z bezprostřední blízkosti protlačil míč do sítě, přičemž se ještě srazil s domácím brankářem.

„Řekl jsem si, že toho hráče zkusím obejít z jeho silnější strany. Viděl jsem, jak Neky odskakuje na malé vápno, ale byl dobře pokrytý. Zavřel jsem oči a dal jsem to tam. Marťa Schlehr to tam nějak dotlačil,“ popsal rozhodující moment utkání nahrávající Štěpán Přikryl.

Pojistku pak mohli přidat Nekuda, Šrom či Řehák, další nevyužité šance ale Kozly mrzet nemusely. Po nejtěsnější možné výhře se řadí mezi trio stoprocentních týmů po dvou kolech.

„Je to pro nás důležité vítězství, byl to těžký zápas. Všechovice hrály ve středu zápas, ale daly do toho všechno. Výhoda byla na naší straně, to se ale postupně srovnalo, taky jsme tahali nohy,“ hodnotil mač Štěpán Přikryl.

To Tatran na první divizní body čeká, přestože i proti silným soupeřům předvádí kvalitní výkony. „Přečkali jsme první poločas a ve druhém udělali změny v sestavě. Vstoupili jsme do něj dobře, vypracovali si tlak, ale pak jsme se nechali lehce obejít u lajny. Chyběla lehkost a uvolnění, bylo to z naší strany křečovité,“ uzavřel všechovický lodivod Vinklar.

Tatran Všechovice – FK Kozlovice 0:1 (0:0)

Branka: 68. Schlehr. Rozhodčí: Broskevič – Kaloč, Šimeček. ŽK: Pavela, Orava, J. Plešek – Galetka, Strašák, Schlehr. Diváci: 300.

Všechovice: Dobeš – D. Šindelek, Dluhoš, J. Plešek, Hrdlička – Hostaša (63. Geryk), Staněk, Kelnar, Kapusta – Hulman (46. Orava), Rolinc (46. Pavela). Trenér: Zbyněk Vinklar.

Kozlovice: Konečný – Řehák, Kostka, Kyselák – Král – Přikryl (72. Chudoba), Schlehr, Strašák (82. Baculák), Šrom – Nekuda, Galetka (12. Matějka). Trenér: Roman Matějka.